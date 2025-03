Fiabe musicali e la danza. Non mancano poi i classici

La bolognese Orchestra Senzaspine (in foto), nella Sala Centofiori, a marzo ha in programma due appuntamenti. Il primo, rivolto ai bambini, è oggi, con la fiaba musicale Pierino e il lupo, di Sergej Prokof’ev, il secondo il 18 marzo è con il concerto per clarinetto e sinfonia n. 40 di W.A. Mozart, solista Edoardo Di Cicco. Al Teatro Comunale di Bologna nella nuova sede in Fiera in attesa che finiscano i lavori di risistemazione dello spazio storico, domenica l’Orchestra eseguirà il Requiem tedesco di Brahms, mentre il 28 musiche di Schoenberg e di Mahler. Il 20 nello stesso luogo arriva la danza, con la presenza della stella madrilena Sergio Bernal con SER.

A Parma, al Teatro Regio, domani CCN/Aterballetto presenta i lavori di Diego Tortelli, Angelin Preljocaj e Crystal Pite. Sontuoso allestimento al Teatro Pavarotti di Modena per la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, presentati insieme il 20 marzo. Nelle Marche l’Orchestra Sinfonica Marchigiana, con musiche di Boccadoro, Mozart e Brahms, si esibirà oggi al Teatro Comunale di Chiaravalle. Replica domani al Teatro Gentile di Fabriano, il 16 al Teatro Lauro Rossi di Macerata.

Pierfrancesco Pacoda