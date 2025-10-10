’Fi-Pi-Li Horror Festival’. Il maestro Pupi Avati è l’ospite d’onore

di Greta ErcolanoFattori diceva "Se vuoi fare come ti pare vieni a Livorno" e sebbene di recente questo suo detto sia stato rispolverato, nei prossimi giorni, parlando di una grande rassegna in tema horror, si potrebbe quasi ironicamente modificare in "Se ti vuoi spaventare vieni a Livorno". Il capoluogo labronico infatti, fino a domenica ospita la 14ª edizione del Fi-Pi-Li Horror Festival con ospiti ed anteprime. Saranno oltre 60 i film tra corti e lunghi, provenienti da 13 Paesi e 10 racconti del terrore, che verranno trasmessi all’interno delle sale della Gran Guardia e dei 4 Mori, tutti accomunati da un unico messaggio ’Make Horror Great Again’, ovvero il tema di questa 14ª edizione.

Sarà Pupi Avati, pluripremiato regista e sceneggiatore con all’attivo oltre 130 pellicole tra film e sceneggiature, che hanno scandito la storia del cinema italiano e internazionale, l’ospite d’onore del quattordicesimo Fi-Pi-Li Horror Festival. Domani alle 21.30 infatti il maestro del noir incontrerà il pubblico durante un talk sull’evoluzione del cinema e sulla sua carriera. A fare da antipasto, alle 20 verrà trasmesso in anteprima internazionale il documentario ’Urla Dipinte’ di Federico Caddeo, un omaggio al celebre film ’La casa dalle finestre che ridono’ (1976) di Avati, considerato dalla critica uno dei capolavori del cinema horror italiano. Il documentario di Caddeo esplora il capolavoro del gotico padano e presenta testimonianze rare, tra cui l’ultima intervista a Lino Capolicchio, protagonista e cuore emotivo del documentario e storico collaboratore di Avati.

La serata di domani si concluderà con la rilettura in chiave splatter di una delle fiabe più celebri, alle 22.30 infatti ai 4 Mori verrà trasmesso ’The Ugly Step Sister’ viscerale reinterpretazione horror della fiaba di Cenerentola, della regista norvegese Emilie Blichfeldt. Il programma completo su www.fipilihorrorfestival.it