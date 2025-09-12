FestivalFilosofia 2025. Lezioni, mostre spettacoli e letture

L’agorà era il cuore dell’antica città. E nell’agorà Socrate dialogava con i cittadini, li interrogava, li invitava a cercare la verità. Venticinque anni fa il FestivalFilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo è nato proprio per riportare la filosofia nelle piazze, fuori dalle accademie e fra la gente. Ed è stato subito un enorme successo.

Ogni anno viene scelta una parola - chiave, su cui tanti maestri del pensiero contemporaneo offrono le loro riflessioni, i loro pensieri. E li portano proprio nelle piazze, davanti a migliaia di persone. Dal 19 al 21 settembre, per la sua 25ª edizione, il FestivalFilosofia esplorerà il tema ’Paideia’, una parola greca che ne contiene tante altre: può significare educazione, insegnamento, trasmissione del sapere, e in fondo è una sorta di ‘riassunto’ di ciò che il festival ha realizzato in questo quarto di secolo.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata in particolare alla professoressa Michelina Borsari, che del festival è stata fondatrice e direttrice, scomparsa poche settimane fa. Lezioni, mostre, spettacoli, letture, attività per ragazzi e cene filosofiche: saranno più di 150 gli appuntamenti del festival, tutti a ingresso gratuito.

Cuore della rassegna sono le 56 lezioni magistrali e i dibattiti che vedranno protagonisti filosofi e studiosi internazionali, da Massimo Cacciari e Umberto Galimberti, Michela Marzano, Barbara Carnevali, Maurizio Ferraris, Enzo Bianchi, Massimo Recalcati, Marcello Veneziani, Sybille Krämer, Donald Sassoon, Marina Garcès, Nicola Lagioia, con alcuni interventi speciali in forma narrativa, fra cui quelli di Paolo Di Paolo e Telmo Pievani. Si parlerà di maestri e di scuola, di allenatori, di media, della sfera pubblica. Il programma propone anche la sezione ‘La lezione dei classici’, con il commento di vari testi del pensiero occidentale. Nelle tre città del festival una miriade di mostre e installazioni dipanerà tutti i ‘fili’ della parola - chiave.

E ci saranno anche appuntamenti con protagonisti del mondo dello spettacolo: per esempio, venerdì 19 alla chiesa del Voto a Modena un dialogo sul talento fra la pianista Gloria Campaner e la musicista e regista Margherita Vicario, e nella serata di domenica 21 in piazza Grande, proprio accanto alla torre Ghirlandina, la cantautrice Erica Mou, in ’Diario di specchi’, sfoglierà la sua vita in famiglia, perché è in famiglia che apprendiamo a essere chi siamo.

Info, www.festivalfilosofia.it

Stefano Marchetti