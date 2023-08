Festival di Venezia 2023, Leone d’Oro alla carriera a Liliana Cavani: “Io prima donna regista premiata, non è giusto”

Venezia, 30 agosto 2023 – "Sono la prima donna regista a ricevere il premio alla carriera e non lo trovo giusto. È necessario senz'altro fare un progresso perché ci sono tante donne brave e mi auguro che questo inizio abbia un seguito negli anni". Liliana Cavani, nel pomeriggio è stato proiettato il suo film 'L'ordine del tempo', ha chiuso con un appello alla parità di genere il suo discorso di ringraziamento per il Leone d'Oro alla carriera ricevuto nella cerimonia inaugurale della 80esima Mostra di Venezia.

La regista Liliana Cavani con il Leone d'Oro alla carriera

La regista 90enne molto emozionata, al punto da dover fare una pausa durante il suo speech, ha rivolto un sentito ringraziamento a Charlotte Rampling (protagonista dell'indimenticabile 'Il portiere di notte' del 1974), che ha pronunciato una bellissima laudatio incentrata sulla capacità della Cavani di guardare dritto negli occhi "la Bestia" che alberga nell'animo umano.

Ha preso ufficialmente il via l'80esima edizione della Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Unidici giorni dedicati ai 23 film in concorso, di cui 6 italiani e 7 americani e passerella di star sul red carpet. Alle 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Caterina Murino, alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In sala tante autorità a cominciare dal vicepremier Matteo Salvini (red carpet al bacio con la fidanzata Francesca Verdini), Matteo Renzi con la moglie, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e tanti altri.

Apre la kermesse il film 'Comandante' di Edoardo De Angelis con Piefrancesco Favino. Sul red carpet i primi a sfilare sono attori e regista della pellicola sull'impresa di Salvatore Todaro, dal protagonista Pierfrancesco Favino al regista Edoardo De Angelis, al cast composto tra gli altri da Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D'Amico.