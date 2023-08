Festival di Venezia 2023, cosa c’è di nuovo: programma, biglietti e ospiti

È iniziato il conto alla rovescia per la caccia ai biglietti del Festival di Venezia 2023. Si aprirà alle 15 in punto di venerdì 11 agosto la vendita online di abbonamenti e singoli ingressi per le proiezioni dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre. Otto le sale dove verranno presentati a ciclo continuo i film in gare e quelli fuori concorso, comprese le pellicole dei sei registi italiani selezionati quest’anno dalla giuria e la sezione ‘Venice Immersive’ all’Isola del Lazzaretto.

Tante le formule per sognare, dagli abbonamenti ‘all inclusive’ ai semplici ticket. Opzioni per tutte le tasche si può entrare nel famosissimo Palazzo del Cinema per vivere la magia. I più costosi sono ovviamente gli abbonamenti per la Sala Grande – la più esclusiva – che partono dai 1.600 euro per le proiezioni serali in galleria e scendono con varie formule, fino ad arrivare ai 160 euro per le pomeridiane. Non sarà facile accaparrarsi un abbonamento, visto che a luglio sono scattate le prelazioni per gli habitué. I biglietti variano da 80 a 30 euro per le proiezioni di un'intera giornata. I film verranno proiettati nelle sale Darsena, Palabiennale, Sala Giardino, Sala Corinto, Sala Casinò, Sala Perla e Sala Volpi. C’è poi la sezione ‘Venice Immersive’ (Isola Lazzaretto vecchio) al Lido di Venezia.

La Biennale ha già pubblicato il programma integrale di quest’anno. La scomparsa Gina Lollobrigida sarà protagonista della pre-apertura di martedì 29 agosto, con una doppia proiezione in suo onore: ‘Portrait of Gina’ di Orson Welles e ‘La provinciale’ di Mario Soldati. Ma l’80esima edizione della mostra entrerà nel vivo il giorno successivo, il 30 agosto, con il programma vero del festival.

Si parte il pomeriggio del 30 agosto con le sezioni ‘Orizzonti’ e ‘Fuori Concorso’, oltre alla rassegna ‘Giornate degli Autori’ che quest’anno propone la mostra ‘Manifesti da salvare’. Ad aprire il concorso sarà un film italiano: Comandante di Edoardo De Angelis. Qui tutti i film in concorso a Venezia 2023.

Tra gli ospiti confermati per il Festival di Venezia 2023, c'è l'attrice italiana Caterina Murino - che è anche la madrina del festival – la regista Liliana Cavani e l'attore Tony Leung Chiu-Wai, entrambi premiati con i Leoni d'oro alla carriera. Tra le star attese sul red carpet, Michael Fassbender, Adam Driver, Emma Stone, Mark Ruffalo, Jessica Chestain, Bradley Cooper e Tilda Swinton. Quest’anno ci saranno tanti vip italiani come Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli, Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea. È in forse l’arrivo delle grandi star di Hollywood per lo sciopero in corso ormai da 100 giorni.

La giuria del Concorso di Venezia 80 assegnerà, senza possibilità di ex equo, il Leone d’Oro per il miglior film, il ‘Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria’, il Leone d’Argento per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, il Premio Speciale della Giuria, il Premio per la migliore sceneggiatura e il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Quest’anno sarà il regista statunitense Damien Chazelle il presidente di giuria del Concorso ufficiale del Festival. Oltre al lui, sono otto i giurati che assegneranno i premi: l’attore Saleh Bakri (Palestina), l’attrice e modella Shu Qi (Taiwan, Hong Kong), la documentarista Laura Poitras (Usa) e i registi Jane Campion (Nuova Zelanda), Mia Hansen-Løve (Francia) Gabriele Mainetti, che è anche produttore (Italia), Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito) e Santiago Mitre (Argentina).