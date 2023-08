Festival di Venezia 2023, in mostra i ‘Manifesti da salvare’: un viaggio per immagini nella storia del cinema italiano

Manifesti da salvare. È il titolo della mostra organizzata in occasione del Festival di Venezia 2023, un viaggio nella storia del cinema italiano attraverso le immagini che hanno fatto capolino nelle sale. Ci saranno anche 20 affissioni rare, esposte in anteprima assoluta. “È un appello, che parte proprio da Venezia, per salvare metaforicamente e fisicamente queste memorie di carta”, sottolinea il curatore Luca Siano.

L’idea riprende il progetto dei ‘100 film italiani da salvare’, lanciato nel 2008 dal Palazzo del Cinema nell’ambito della rassegna Giornate degli Autori. Si tratta di una lunga lista di pellicole ritenute fondamentali per la cultura cinematografica e artistica del nostro Paese, capolavori indimenticabili realizzati tra gli anni Quaranta e Settanta. Da Paisà e ‘Ladri di biciclette’ fino ad arrivare a ‘Don Camillo’ e ‘I soliti ignoti’, passando da Senso di Luchini Visconti e ‘Miracolo a Milano’.

Manifesti, un’arte in via di estinzione

“Quella dei manifesti cinematografici è un'arte in via di estinzione che merita di essere salvaguardata e valorizzata. Siamo fieri di sostenere questa preziosa mostra, che raccoglie alcuni pezzi unici e indimenticabili della storia del cinema italiano”, racconta Giorgio Gosetti, delegato generale della Giornate degli Autori, la rassegna nata nel 2004 all’interno del Festival veneziano sul modello della ‘Quinzaine des Réalisateurs’ di Cannes.

La mostra: cosa c’è da vedere

L'esposizione ‘Manifesti da salvare’ verrà inaugurata il 31 agosto (alle 18) al Lido di Venezia e potrà essere visitata gratuitamente per tutto il periodo dell’80esima edizione della Mostra del cinema, che quest’anno si concluderà il 9 settembre. “Per questa esposizione sono stati scelti cinque manifesti per ogni decennio – spiega Luca Siano, curatore della mostra – con l'obiettivo di costruire un percorso iconografico e cronologico. Venti affissioni rare, alcune mai esposte prima”. Ma non solo. “La mostra – sottolinea Siano – vuole anche ricordare i cartellonisti, figure ormai scomparse dal mondo del cinema”.

La mostra è promossa dalla rassegna cinematografica Giornate degli Autori e prodotta da ‘Ferrara La Città del Cinema’ e Archivio Sandro Simeoni, in collaborazione con l'Archivio Immagine in Movimento di Adria ed è sostenuta dal Comune di Ferrara e da Bper Banca. Dopo il raglio del nastro del 31 agosto, si seguire si terrà una masterclass in cui verrà affrontato il ruolo dei cartelloni e dei cartellonisti nella grande epopea cinematografica italiana. L'ingresso sarà libero e gratuito per tutta la durata del festival.

La lista dei 100 film è stata stilata con l’obiettivo si salvaguardare le pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva dell’Italia, uscite nelle sale tra il 1943 e il ‘78. è una carrellata di titoli indimenticabili, che va dai capolavori di Fellini e Luchino Visconti o Roberto Rossellini, ai film che hanno fatto piangere e sorridere gli italiani di registi come Vittorio De Sica, Dino Risi, Ettore Scola, Emanno Olmi. Ma anche Pier Paolo Pasolini, i fratelli Taviani, Bellocchio. E altri ancora, tra cui autori forse meno noti, ma di grande visione.

Ecco la lista completa dei ‘100 film da salvare’