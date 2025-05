Festival ’Sopravènto’. Per far dialogare il mare e la terra

di Stefano Marchetti

Se stai sopravènto puoi sentire il mare, la sua ‘voce’, il suo richiamo. Sopravènto puoi metterti in ascolto di racconti, puoi ritrovare luoghi antichi e amati. Sopravènto – un termine mutuato dalla marineria – è il festival di musica e condivisione, con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino, che si rinnoverà a Fano (Pesaro Urbino) dal 23 al 25 maggio: con alcuni concerti d’eccezione, la rassegna vuol far dialogare il mare e la terra "e dare il sopravvento alle emozioni", dicono gli organizzatori Mattia Priori e Serena Pierfranceschi di Rebel House. La manifestazione si aprirà il 23 alle 17.30 al Faro di Fano con la ‘processione del barchino’, tipica imbarcazione dei pescatori, simbolo del festival, che verrà spinta a mano per le vie del centro storico fino all’ex chiesa di San Francesco, dove il verde del prato incontra le architetture medievali, che farà da sfondo ai concerti del cantautore Dente (il 23 ore 21.15), della polistrumentista Any Other e di Francesco Di Bella (il 24) e de La Niña con il suo ’Furèsta tour’.

Tornerà anche la ’Musica da barchino’: alcuni artisti (come The Fottutissimi e i SenzaVolto) si esibiranno su una barca ormeggiata al centro della Darsena Borghese. La giornata di domenica 25 maggio si aprirà già alle 6 del mattino, proprio nell’orario in cui i pescatori tornano dal mare, con il concerto all’alba di Massimo Silverio al Waterfront della Spiaggia Sassonia. E alle 8.30 prenderà il via la passeggiata ’Buongiorno mare’. Ci saranno incontri con marinai e pescatori custodi della tradizione: sabato 24 alle 17.30, presso El Gugul, il biologo marino e divulgatore Raffaele Di Placido condurrà un dialogo fra gli artisti del festival e gli abitanti del quartiere, ospiti anche Colapesce e Dimartino. Non mancheranno laboratori e giochi per i più piccoli. Domenica 25 alle 22.30, processione della barca dalla Darsena Borghese verso il Faro. Info, www.rebelhouse.it/sopravento