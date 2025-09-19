Festival Re-Sister!. Oltre i confini del femminismo

Sarà nel segno di ‘S-confinare’ ed essere ‘S-confinat3’ la terza edizione di Re-Sister!, il festival della cultura femminista ideato e organizzato dalla Casa delle Donne di Parma e del Comune di Parma - in collaborazione con le associazioni Luca Coscioni, Con-Tatto, CIAC (Centro immigrazione asilo e cooperazione), Centro studi movimenti Parma, DES (Distretto di economia solidale Parma), Fondazione Arturo Toscanini, Insolito Festival, Liceo d’Arte “P. Toschi”, L’Ottavo Colore, Rete oltre la 194 e ZonaFranca - in programma da oggi al 21 settembre al Parco della Musica (Ex Eridania). L’evento è finanziato da Regione Emilia Romagna, Fondazione Cariparma e Proges.

Oltre 20 appuntamenti, tra incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli, per parlare di femminismo e parità di parità di genere. Tantissimi i temi e gli ospiti della kermesse: dalla filosofa Giorgia Serughetti a Jennifer Guerra, dall’attivista iraniana Parisa Nazari alla divulgatrice Nogaye Ndiaye, da Giulia Paganelli (EvaStaiZitta) alla cantante Angela Baraldi. Senza dimenticare un tema fondamentale nel dibattito pubblico: la libertà di scelta delle donne, con una riflessione a partire dai diritti riproduttivi. "Il femminismo di oggi non può parlare solo alle donne – spiega Michela Cerocchi, una delle attiviste del Festival – ma anche alle tante soggettività schiacciate dal patriarcato e da certe dinamiche tossiche del sessismo. Ora più che mai il femminismo serve anche agli uomini per liberarsi da modelli che limitano anche la loro libertà". E aggiunge: "‘S-confinare’ ed essere “S-confinat3 significa proprio questo. Costruire un mondo nuovo".

Ricchissimo il calendario. Si comincia oggi, alle 17, con l’inaugurazione, che vedrà protagonisti La Murga l’Oka e Tecla Sozzi; alle 18.30 spazio ad Alleanze dal margine. Femminismi contro la marea nera, con Martina Miccichè, Giorgia Serughetti, Vanessa Roghi, che si terrà al Centro studi movimenti e Casa donne Parma. In serata, invece, sarà di scena un po’ di musica, con i Ross Volta e Jackie Perkins alle 20 e Angela Baraldi alle 22. Nel mezzo, alle 21, il reading tristeallegro di Enrica Tesio ‘Ce la farò anche stavolta’. Domani, alle 11, si comincia, sempre nella Casa donne Parma, con ‘Contro il privilegio. Pratiche di decostruzione per un femminismo della complicità’, incontro cui parteciperanno Nogaye Ndiaye, Yvette Samnick, Nadeesha Uyangoda; alle 13 torna la musica, con i Catalina Fé. Alle 14.30 Saif ur Rehman Raja, Alessandro Sipolo e Marco Deriu saranno protagonisti dell’incontro ‘Cose da maschi? Riflessioni e pratiche di decostruzione della mascolinità’, di scena al Centro studi movimenti, mentre alle 16 sarà la volta di ‘Circe, non è più’, spettacolo teatrale di e con Franca Tragni. Ri-fare l’amore. Dal sé al noi è invece l’incontro delle 17, sempre nella Casa donne Parma, a cura di Jennifer Guerra, Cosimo Marco Scarcelli, Greta Tosoni.

Torna il teatro alle 18.30, con lo spettacolo ‘A corpo libero, piccola indagine esplorativa dei propri confini’, restituzione laboratorio di Elisa Cuppini; chiusura in bellezza con la musica di Annamaria Senatore e dei Queen of Saba Summer tour, rispettivamente alle 19.30 e alle 22. E infine domenica 21. Tra gli ospiti della kermesse, Amal Khayal, Muna Khorzom, Maysoon Majidi, Parisa Naza, protagonisti dell’incontro ‘Oltre i confini, oltre i conflitti. Le donne della diaspora’, alle 11; alle 14.30 spazio invece al convegno ‘Libere e capaci di scegliere. Non mancheranno un po’ di musica, con Michela Ollari e Francesco Ravaglia alle 13, e di teatro, alle 16. È infatti in programma lo spettacolo di Chiara Renzi dal titolo ‘Lotteria degli stereotipi’. "Quest’anno uno dei temi affrontati saranno i corpi ribelli – conclude Cerocchi – quelli che escono dai quei confini che la nostra società ci pone. Bisogna abbattere questi pregiudizi in ogni modo, è molto difficile, ma insieme è possibile!".