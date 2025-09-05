Festival ’Mito 2025’. Oriente e Occidente si danno la mano

Da Vivaldi e Bach a Šostakovič, Berio, Saunders e Moussa, dalla tradizione corale sacra occidentale alle tradizioni musicali orientali, dai tempi di pace e di guerra ai fenomeni migratori con 67 appuntamenti: questo è l’intenso programma della 19ª edizione del festival di MITO SettembreMusica 2025 sino al 18 settembre. Il tema di quest’anno è ’Rivoluzioni’, la direzione artistica è affidata a Giorgio Battistelli che unisce Milano e Torino in un’unica proposta culturale, tra concerti sinfonici, musica da camera, spettacoli per bambini, proposte multidisciplinari.

Il festival è stato inaugurato nel capoluogo piemontese con La Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung, mentre la London Symphony Orchestra con Sir Antonio Pappano al Teatro alla Scala ha dato il via al calendario meneghino. Stasera sul palco dell’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo ci sarà l’orchestra Sinfonica di Milano con il soprano Ambur Braid e direttore Samy Moussa, seguirà domani alle 16 al teatro Burno Munari una vita in musica: Amadè e Nannerl, una favola in forma sonata, mentre alle 20 al piccolo teatro Grassi Eliot Quartet.

Ecco gli appuntamenti fino al 9 settembre. Guarda a Oriente lunedì 8 al Teatro Martinitt ’The Book of Women’ di Riccardo Nova che, per esplorare il tema del potere femminile e ispirandosi al Mahabharata, mette insieme un ensemble vocale di musica antica, un gruppo di musica d’oggi e la cantante indiana Varijashree Venugopal fondendo musica medievale e contemporanea. Il pianista Maurizio Baglini e il Quartetto di Venezia saranno invece impegnati in pagine cameristiche di ’"Mitja’ il 9 settembre allo spazio Teatro 89.