Senza filtri, la Luce! dell’autenticità. Al via il Festival di un nuovo dialogo

Firenze, 16 ottobre 2025 – In un’epoca in cui le relazioni rischiano di essere filtrate da schermi, pregiudizi e logiche polarizzanti, tornare a parlarsi davvero è un atto necessario. È questa la sfida del Festival Luce! 2025, che si apre domani a Firenze, negli spazi di Palazzo Vecchio. Per la prima volta articolato su due giornate, 17 e 18 ottobre, il festival sceglie come titolo “Senza filtri” per invitare a un confronto aperto, costruttivo e privo di barriere, dove le differenze non separano ma generano nuove prospettive.

Ad animare l’evento saranno oltre 40 super ospiti pronti ad accendere la fiamma del cambiamento con le loro testimonianze, esperienze e storie legate dal filo rosso dell’inclusione e dell’unicità. Ci sarà Carlo Conti (ieri sera al Tg1 ha annunciato che a condurre Sanremo Giovani ci sarà Gianluca Gazzoli), per il quale “la spontaneità ripaga sempre, e ciascuno di noi ha un suo unicum nel raccontare, nell’essere sé stesso”.

Un messaggio soprattutto per i giovani, “che oggi con i social hanno la popolarità a portata di mano, ma devono ricordare l’importanza della gavetta e del fare un passo alla volta”. Anche la cantautrice Clara parla ai ragazzi: “Appartengo a una generazione molto empatica, è giusto far sentire la propria voce sulla pace, sulla libertà, sull’accoglienza, sulla parità di diritti”.

Presenti anche il creator Max Proietti, che ammonisce: “Sui social spesso vincono i titoli che urlano e gli algoritmi premiano ciò che divide. Io lancio un altro invito: prima le persone, poi il contenuto” e la scrittrice Teresa Ciabatti, che ci spiega come restare ai margini non sempre è un male: “Mi ha permesso di diventare scrittrice perché ha allenato il mio sguardo da testimone”.

In questo percorso di riscoperta del dialogo e del contatto è fondamentale il ruolo giocato dalla scuola. La rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi sottolinea: “Includere significa costruire opportunità perché ogni talento possa esprimersi al massimo”. Della stessa idea è il campione paralimpico Daniele Cassioli, che evidenzia come lo sport possa abbattere barriere fin da piccoli e i social possano essere “uno strumento per avvicinare, non per dividere”. Perché proprio i bambini ci ricordano cosa significhi essere “senza filtri“, senza sovrastrutture o maschere. A volte, però, una maschera se indossata per un giusto scopo, può cambiare la vita: ne sa qualcosa Mattia Villardita, lo SpiderMan in corsia che “in questo multiverso salva i bambini con il gioco e l’ascolto”.

Tra gli ospiti della due giorni anche giornalisti come Enrico Mentana o la fotoreporter Cinzia Canneri, campioni come Sofia Raffaeli, volti social come Giulia Lamarca e Cristina Irrera, la presidente di SVS Donna Aiuta Donna Alessandra Kustermann, rappresentanti delle istituzioni. Tra questi Alessandra Locatelli, ministra per la Disabilità, che ribadisce “l’importanza di impegno, determinazione e coraggio per valorizzare le capacità di ogni persona”.

In un’epoca difficile, segnata da violenze e conflitti, la luce è anche quella della spiritualità: il Cardinale Pierbattista Pizzaballa porterà il suo messaggio di speranza, domani pomeriggio in collegamento da Gerusalemme, mentre il commissario della Terra Santa in Toscana Frate Matteo Brena inviterà dal palco a “superare le menzogne dei potenti e creare nuove prospettive attraverso il dialogo e la cura dei più giovani”.

E un insegnamento arriva dalla cultura, dalla nostra storia di lotte per i diritti: al festival si celebra il centenario dalla scomparsa della rivoluzionaria Anna Kuliscoff ricordata sul palco dalla pronipote Teresa Gavazzi. Il festival vedrà anche l’assegnazione del terzo Premio Luce! Startup inclusiva e il debutto del Premio Luce! per il Sociale Comunicazione che illumina. Programma completo e registrazione per partecipare clicare qui. ​​​​​​