Festival Luce! 2025. Manuale contro il caos: comunicare senza filtri

Esiste un manuale per orientarsi nel caos del presente? Come si fa a distinguere la realtà dalla sua versione manipolata, a costruirsi un pensiero critico, a trovare risposte in un mondo dove tutto è "on" ma poco è autentico? A queste domande proverà a rispondere Luce! 2025, il festival che il 17 e 18 ottobre torna a Firenze per la sua quinta edizione, con il titolo "Senza Filtri". La partecipazione è gratuita su registrazione: luce.news/festival2025; le iscrizioni sono ancora aperte.

In un tempo di narrazioni distorte e verità sfuggenti, il ruolo dell’educazione è cruciale. "La scuola deve sviluppare nei giovani il senso critico per arrivare alla verità – afferma Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Toscana –. In una società di mistificazione, discernere è essenziale". Sulla stessa linea anche il mondo universitario: "L’educazione deve essere senza filtri, aperta al confronto – sottolinea Nicola Vitiello, Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa –. Non può solo trasmettere conoscenze, ma accompagnare le nuove generazioni nei grandi temi della società".

Anche la letteratura entra nel dibattito, con una delle penne più rappresentative di oggi, Teresa Ciabatti: "Non c’è una risposta semplice o unica alla paura dei giovani per il futuro. Ma è fondamentale rapportarsi con l’adolescente reale, non idealizzato. È difficile, ma è molto più difficile essere adolescenti in questo presente".

Nella due giorni ci sarà spazio pure per la memoria storica, con un omaggio ad Anna Kuliscioff nel centenario della sua morte. "Una donna moderna del XIX secolo", la definisce Riccardo Nencini; la pronipote Teresa Gavazzi parla della sua "responsabilità come discendente", ringraziando Pierfrancesco De Robertis per averne raccontato l’impegno politico e il legame con Filippo Turati nel libro Un amore socialista, in uscita per Neri Pozza.

Con oltre 40 ospiti che animeranno Palazzo Vecchio nell’inedita due giorni Luce! 2025 si conferma uno spazio di scambio tra conoscenze, generazioni e linguaggi diversi. Voci e storie che confluiranno anche nello speciale in edicola con tutti i quotidiani del gruppo: un numero da collezione per chi cerca strumenti per leggere la contemporaneità.

Il festival si apre il 17 ottobre nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio con interventi rivolti ai più giovani, al mondo della scuola. Saliranno sul palco Sara Funaro, Ernesto Pellecchia, Mattia Villardita, Ludovica De Fusco, Giulia Cicoli, Daniele Cassioli, Luca Morelli e Anna Vagli, oltre alla performance musicale di Lil Jolie e Vale LP. Sabato 18 ottobre il Salone dei Cinquecento ospiterà figure come Giuseppe Bertuccio D’Angelo, Alessandra Locatelli, Giulia Lamarca, Enrico Mentana, Giuseppe De Bellis e Francesco Oggiano. Dalle 14.45 spazio ai talk con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Frate Matteo Brena, Teresa Gavazzi, Riccardo Nencini, la campionessa Sofia Raffaeli e Tara Dragas, oltre alla terza edizione del Premio Luce! Startup Inclusiva e alla novità 2025, il Premio Luce! per il Sociale – Comunicazione che illumina. Chiusura tra il pop e la riflessione, con Carlo Conti, Clara, Teresa Ciabatti e Giovanni Caccamo.

Organizzato con il Comune di Firenze e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, LUCE! 2025 è cofinanziato dall'Unione Europea.