Festival Francescano. Scienza, poesia spettacolo e cultura

di Alice Pavarotti

Spiritualità, scienza, poesia, tecnologia, musica e cultura: dal 25 al 28 settembre torna a Bologna il Festival Francescano, giunto alla XVII edizione, con oltre cento eventi in città, tutti gratuiti. Il filo conduttore, che dà il titolo all’edizione, sarà il Cantico delle connessioni, ispirato ai versi luminosi del Cantico delle Creature di San Francesco, che compie 800 anni.

Il Festival si propone di rileggere quell’eredità di fraternità universale alla luce delle sfide contemporanee, interrogandosi anche sull’ultima ’creatura’ giunta tra noi, l’intelligenza artificiale, ma più che sulla tecnologia, l’attenzione sarà rivolta all’intelligenza connettiva, capace di abbracciare i legami tra umano, divino, vivente e vegetale.

Tra i protagonisti più attesi del festival figura il cardinale Matteo Zuppi, che nella giornata inaugurale dialogherà con Geppi Cucciari, Mattia Ferrari e Luca Bottura sul tema dell’accoglienza nell’incontro ’Migranti, missionari di speranza’. Il giorno successivo, insieme alla giornalista inviata in zone di guerra Francesca Mannocchi, rifletterà invece su guerra, conflitti e diritti umani in un confronto condotto da Federico Taddia. In programma anche due lectio magistralis, di Paolo Benanti sull’intelligenza artificiale ed etica e di Stefano Mancuso sull’intelligenza delle piante.

Non mancheranno spettacoli e musica dal vivo. Il 25 settembre alle 18.30 in piazza Maggiore Leo Gassmann sarà protagonista di ’Connessioni oltre la musica’, un dialogo intimo con Francesco Locane tra canzoni, ricordi e sogni. Alle 22, sempre in piazza, Giobbe Covatta porterà in scena ’Sei gradi’, immaginando le invenzioni con cui l’uomo del futuro proverà a fronteggiare l’emergenza ambientale e sociale. Venerdì 26 alle 22.15 Ascanio Celestini porterà sul palco di piazza Maggiore ’Raccontare Francesco, riscrivere di noi’, un racconto del ’suo’ San Francesco e delle vite ai margini.

Sabato 27 settembre alle 20 la giovane Francamente, rivelazione di X Factor, offrirà al pubblico un dono musicale per il Cantico delle Creature, introdotto dai versi poetici di Beatrice Zerbini. A seguire, dalle 21.30, silent party con dj set.

Tra le presentazioni editoriali spiccano sabato 27 settembre Aldo Cazzullo con ’Francesco. Il primo italiano’ (HarperCollins), seguito da ’Rivoluzione famiglia. Un ecosistema per il futuro’ (Edizioni Francescane Italiane) di Adriano Bordignon, che sarà insieme al cardinale Zuppi. Domenica 28 Michela Marzano, con il romanzo ’Qualcosa che brilla’ (Rizzoli), rifletterà su come ricostruire la connessione tra adulti e adolescenti.

Tra gli altri numerosi ospiti venerdì 26 settembre la poetessa Mariangela Gualtieri proporrà una selezione di versi come capitoli di ringraziamento alle meraviglie del mondo, mentre sabato mattina spazio al panel ’Connessioni prossime’ con Giovanni Caccamo, Paolo Gentiloni, Francesco Savino e Davide Tosi, moderati da Roberta Capua, e sabato alle 11.30 il fisico e inventore del microchip Federico Faggin in dialogo con Barbara Carfagna su scienza e fede. I grandi eventi del Festival sono realizzati grazie al sostegno del Partner Gold Rekeep, e dei Main Partner Romagnoli, BPER, Gruppo Chiesi. Il calendario completo di ospiti ed eventi su www.festivalfrancescano.it