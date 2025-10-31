Festival: film, grandi ospiti e riconoscimenti. A Maria Pia Corbelli il premio Roma Cinema

Il cinema abita in Terra di Siena. La 29ª edizione del festival (ideato e fondato da Maria Pia Corbelli, che il 23 ha ricevuto il Premio Roma Cinema come ambasciatrice e testimonial internazionale del mondo del cinema), che si è svolta nella Città del Palio, ha visto la partecipazione di tanti volti noti della settima arte. Un’edizione che si è aperta con un omaggio a Claudia Cardinale, il cui volto è ritratto nella foto di scena, ripresa nel manifesto della kermesse, scattata durante le riprese di ‘La ragazza di Bube’, diretto da Luigi Comencini e girato a Ponte a Macereto, sul territorio di Monticiano. La grande attrice, scomparsa a settembre, aveva partecipato a un’edizione passata del festival, in occasione della quale aveva ritirato il Seguso Awards alla carriera. Toccante anche il ricordo di Michael Madsen, anche lui recentemente scomparso, con la consegna del Seguso Onorario ritirato dalla regista Jane Spencer, che con il grande attore ha girato due film.

Il festival ha visto la partecipazione di ventiquattro film, tra anteprime in concorso e fuori concorso, e quattordici cortometraggi, giunti da ogni parte del mondo. Due le giurie. Una formata dagli studenti, che dovevano aggiudicare il Sanese d’oro al miglior film, l’altra da critici cinematografici guidati da Carlo Gentile. Il Premio della giuria studentesca è andato a Todd Wiseman per ‘The School Duel’. Il Gran Prix della giuria, una targa d’oro e argento di Michele Affidato Orafo, è andato al film ‘Diary of a Women’ di Angelo Boffa. Tanti i premi consegnati durante la cerimonia andata in scena al Teatro dei Rozzi, sul cui palcoscenico sono sfilati ospiti e vincitori.

Tra questi, il premio miglior documentario a ‘Jokers can save a life’ di Michela Scolari, con madrina Claudia Gerini. Premio miglior attrice emergente a Nicole Soffritti per il film ‘Poveri Noi’ di Fabrizio Maria Cortese. Premio migliore attrice a Giorgia Faraoni per il film ‘L’origine del mondo’ di Rossella Inglese. Premio miglior attore a Leo Gregory per il film ‘The Ninth Clouud’ di Jane Spencer. E poi, nei giorni scorsi, gli ultimi eventi con la consegna al Parco della Musica di Roma della Targa d’oro all’attore e regista Maurizio Lombardi per il miglior cortometraggio ‘Marcello’ e al compositore Andrea Farri quale miglior musicista il premio intitolato a Manuel De Sica.

Riccardo Bruni