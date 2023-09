Festival di Venezia, arrestato l’attore Gabriel Guevara. Delusi i fan che lo attendevano al Lido

Roma, 3 settembre 2023 - I fan lo attendevano ma lui non è mai arrivato. Gabriel Guevara, un giovane attore franco-spagnolo famoso per il suo ruolo nella serie di film iniziata con Colpa Mia (Culpables e sequel Culpa Tuya e Culpa Nostra su Prime Video), è stato arrestato arrestato ieri dalla polizia di stato. Su Guevara infatti pende un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale.

Delusi i fan più appassionati che non hanno potuto incontrarlo oggi al Lido, dove era atteso perché vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation e dove avrebbe dovuto partecipare a una serie di appuntamenti pubblici.

In una nota la Biennale di Venezia precisa che la presenza di Guevara a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

L'organizzazione del Premio, il Filming Italy Best Movie Award, "ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia che la giustizia che farà il suo corso".

Gabriel Guevara è nato il 6 febbraio del 2001 a Madrid da padre spagnolo, il ballerino Michel Guevara, e madre francese, l'attrice e modella Marléne Mourreau. E' un modello e un attore, e deve la sua fama al ruolo di Cristian "Cris" Miralles Haro in Skam Spagna, l'adattamento spagnolo di Skam, e come Nick Leister nel Prime Video film originale Colpa mia, basato sulla serie di romanzi bestseller Wattpad di Mercedes Ron.