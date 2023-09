Festival di Luce!. Fra politica e social il tempo dell’inclusione. L’incontro con gli studenti

Politica, scuola e università, social, mondo imprenditoriale e spettacolo: tanti mondi diversi si incontrano nel segno dell’inclusione. Il ministro Giuseppe Valditara e Giuliano Amato, ma anche Drusilla Foer, Nina Zilli e Vincenzo Schettini, anima della pagina social La Fisica Che Ci Piace. Questi e tanti altri i grandi ospiti protagonisti della terza edizione del Festival di Luce!, in programma a Firenze il 21 ottobre. L’evento è gratuito e aperto a tutte e tutti. Sul palco, allestito nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, saliranno protagonisti del mondo accademico, tra i quali Donatella Sciuto e Sabina Nuti, rispettivamente rettrici del Politecnico di Milano e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma anche Alec Ross, tra i massimi esperti al mondo di politiche tecnologiche, imprenditore, scrittore e docente universitario e la preside della Classe di Scienze sociali della Scuola Sant’Anna, Anna Loretoni.

La giornata prenderà il via con l’incontro del ministro Valditara con gli studenti. A seguire gli interventi dell’ex presidente del Consiglio e dell’amata cantante, attrice e autrice en travesti, pronta a intrattenere come solo lei sa fare il pubblico di Luce! Ancora, un momento di apprendimento divertente sarà quello con il fisico tiktoker Schettini, mentre la musica al femminile sarà tema centrale negli incontri con Nina Zilli e le due testimonial Mundys, la direttrice d’orchestra e pianista Vanessa Benelli Moser e la cantante, compositrice e autrice Valentina Parisse.

Previsti poi talk con Alberto Dalmasso, founder e Ceo di Satispay e Sara Gay, Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di UniCredit. Immancabile la presenza dei padroni di casa, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A loro si affiancheranno altri nomi dell’imprenditoria, della cultura e della società civile che dialogheranno con la direttrice Agnese Pini e con le firme di punta delle testate Monrif. La Festa di Luce! sarà condotta da Monica Peruzzi, volto di Sky TG24, e da Max Andreetta, giornalista, scrittore e autore televisivo.

All’interno del programma verranno inseriti due eventi speciali: uno spazio dedicato ai 140 anni di Pinocchio, in collaborazione con Fondazione Collodi, e l’assegnazione del “Premio Luce! Startup Inclusiva“, nato per valorizzare le aziende italiane che si sono distinte con progetti innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili. Il riconoscimento è realizzato in collaborazione con Rekeep e Startupitali. " Il festival, anche quest’anno, sarà un moltiplicatore di empatia attraverso l’incontro e il confronto tra i nostri lettori, i protagonisti delle storie del canale e i membri del Comitato Scientifico", spiega Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, ll Giorno e Luce!

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e sostenuto da Unicredit (main partner dell’evento), Fondazione Collodi, Regione Toscana, Rekeep, Mundys, Eni e da Ansa. Il 21 ottobre Luce! sarà anche un magazine distribuito gratuitamente con QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

Per partecipare al Festival e rimanere aggiornati sul programma è necessario iscriversi sul sito dell’evento www.luce.newsfestival2023.