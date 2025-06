Festival della Sintesi. Sergio Rubini chiude la rassegna lucchese

Prosegue a Lucca il Festival della Sintesi, che da dieci anni promuove la brevità intelligente in ambiti diversi, valorizzando la sintesi come forma di comunicazione efficace e trasversale. Il festival andrà avanti fino a domani, nella chiesa di Sant’Alessandro. Nei vari incontri in programma già dal 18, protagonisti del panorama nazionale, chiamati a riflettere sul concetto di brevità in campi come letteratura, poesia, geopolitica, giornalismo, sport e teologia. Promosso dall’associazione ’Dillo in sintesi’ e ideato dal vignettista Alessandro Sesti, il Festival è un unicum nel panorama culturale italiano.

Il programma di oggi è dedicato a psiche, spiritualità e linguaggi della comunicazione. Alle 17 lo psicoterapeuta e scrittore Andrea Bocconi parlerà di ’psicosintesi’. Alle 18 il filosofo e teologo Andrea Grillo rifletterà sull’Anno Santo con ’In poche parole, quello che conta: il senso del Giubileo’. Alle 19, Carlo Freccero, ex direttore di Rai2, offrirà una personale analisi del cinema, dai cineclub alle piattaforme digitali. Chiude la giornata, alle 21.15, un evento speciale in collaborazione con Focus TV dedicato alla Fiat 600, simbolo degli anni del boom economico.

Domani si apre alle 15 con un omaggio al giornalismo sportivo: protagonisti Ezio Luzzi e Tonino Raffa, storiche voci di ’Tutto il calcio minuto per minuto’. Alle 18 ’Lucca in sintesi’ riunirà sul palco cinque eccellenze culturali lucchesi: Lucca Film Festival, Photolux, Lucca Comics & Games, Lucca Classica Music Festival e il Teatro del Carretto. Gran finale alle 21.15 con Sergio Rubini e il reading ’Lettura clandestina: La solitudine del satiro’ di Ennio Flaiano. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Programma completo su www.festivaldellasintesi.it