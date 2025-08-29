Festival del recupero. Borghi, chef e artigiani per la sostenibilità

di Paolo PellegriniPane, panettone e focaccia fritta, raccomandava più di cent’anni fa il ’vate degli avanzi’ Olindo Guerrini. Polpette e francesina, finanziera e frittata di pasta: da nord a sud, l’Italia s’ingegna, anche oggi, per il riciclo in cucina. E non sono da meno i grandi chef, con la zucca il tristellato Norbert Niederkofler propone consommé di bucce, olio di semi e semi tostati, per non parlare delle chips fatte di bucce di patate, che possono diventare anche frittate e vellutate, sempre secondo l’ispirazione di grandi chef, come gli scarti della frutta finiscono ad aromatizzare i brodi o nei muffin.

Riuso. Recupero. Un’arte, ma anche una necessità. Fare di necessità virtù, e intorno al riuso degli scarti in cucina costruire una visuale etica del mondo e della vita. E’ lo scenario che accoglie in tre bei borghi della Romagna, e dove sennò?, il Festival del Recupero, in questo weekend di fine agosto. Tre borghi antichi e pieni di saperi e sapori: Pianetto di Galeata, Bagno di Romagna e Santa Sofia.

Con un programma ricco e vario, giocoso e formativo, festoso e curioso, e tanti ottimi piatti preparati da cuochi, pasticceri, gelatieri di bel nome. Qualche esempio? Gianluca Gorini, Valerio Serino, Fabio Ingallinera, Luigi Lepore, Giacomo Devoto, Antonio Ziantoni, Giulio Gigli, Yoji Tokuyoshi, Juan Camilo Quintero, Stefano Guizzetti, Giulio Rocci, Jimmy Bertazzoli, Enrico Gori, Michele Di Carlo, la supergelatiera fiorentina Cinzia Otri.

Esperienze per tutti, con guide di livello. Perché per esempio a dare il via, oggi a questa iniziativa messa a punto dall’Associazione Tempi di Recupero sarà, alle 17 a San Piero in Bagno, un evento particolare, di sapienza antica: un foraging, raccolta di cibo selvatico commestibile da ambienti naturali, guidato da Alessandro Di Tizio, che già lo faceva di mestiere al Tristellato Mirazur di Mentone; e a seguire, un bell’aperitivo nella foresta. E la cena di ’recupera della foresta’ mentre in contemporanea Pianetto ospita la ’cena circolare’ con le osterie.

Poi, domani e domenica, colazioni nei campi e nei boschi, tour in bici, scoperte del lungofiume tra erbe e sculture, poi pranzi, laboratori, party, gelati, convegni, e anche dj set. Purché di recupero, certo.

Per info, 335.1883364 e [email protected]. Oppure cercate Tempi di Recupero su Facebook e Instagram.