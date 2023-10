Festival del pesce d’acqua dolce. Degustazioni, talk e cooking show

Fino a domenica sul Lago di Garda i tre comuni rivieraschi della provincia di Trento – Arco, Riva e Nago-Torbole – organizzano la seconda edizione del ’Fetsival del pesce d’acqua dolce’ all’insegna di degustazioni, convegni, show cooking e talk e incentrato sulla riscoperta di queste specie e della relativa cucina. La rassegna prende il via oggi ad Arco con il contest, organizzato da Giulio Biasion mente degli eventi in programma, i cui protagonisti sono gli allievi di quattro Istituti alberghieri del Garda, mentre i ristoratori di Fipe presenteranno un momento di formazione per gli chef della zona.

L’apertura alle 17 a Palazzo Giuliani con il convegno su ’Acquacoltura, biodiversità e criticità del pesce del Garda’. Domani pomeriggio sul porto di Riva degustazioni e racconti sull’olio evo del Garda settentrionale e a un talk show su ’Benessere e alimentazione con il pesce di lago’. Domenica all’ex Colonia Pavese di Torbole protagonisti saranno sia i piatti della tradizione locale sia quelli reinventati da importanti chef per l’evento ’Pesce in piazza’. Infine il talk show ’Nuove opportunità nell’alto Garda trentino per il rilancio dell’itticoltura, la crescita dell’offerta nella ristorazione e la conoscenza del territorio’.

Riccardo Jannello