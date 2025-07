Festival Agrofutura. Il mondo rurale si racconta

di Guglielmo VezzosiL’agricoltura di oggi e di domani: quali prospettive? Si accendono i riflettori sulle sfide che attendono questo settore strategico nell’ambito del Festival Agrofutura, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino in stretta sinergia e collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. L’obiettivo? Far incontrare le varie realtà del settore, le istituzioni europee, nazionali e regionali, ascoltare le richieste e le idee delle imprese e le risposte del mondo bancario.

Così, dopo le tappe di Bologna (maggio), Firenze e Cesena (giugno), il Festival Agrofutura torna in Toscana, il 21 luglio, ad Alberese (Grosseto), una delle sedi operative di Ente Terre della Regione Toscana, dal quale dipendono anche le tenute di Cesa (Arezzo), Suvignano (Siena) e il Parco Stalloni (Pisa). Numerosi e di attualità i temi in agenda ad Alberese dove si parlerà di ’Sostenibilità, benessere animale, biodiversità, agricoltura rigenerativa’. Appuntamento alle 18 alla Villa Fattoria Granducale. In apertura dei lavori una riflessione su ’Coltivare il Futuro: politiche agricole e ambientali per lo sviluppo del territorio’ con l’intervento di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Stefania Saccardi vicepresidente e assessora regionale e all’Agroalimentare, Caccia e Pesca. ’Tutela della Biodiversità e Benessere Animale: strategie integrate per un mondo sostenibile’ è il titolo del focus che vedrà la partecipazione di Giovanni Sordi direttore Ente Terre Regionali Toscane; Rita Turchi funzionario responsabile tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità Regione Toscana; Donatella Ciofani responsabile Banca del Germoplasma - Ente Terre Toscana, Gennaro Giliberti dirigente del Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, promozione, sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari Regione Toscana; Marco Lazzari responsabile Agri Banking Bper Banca. Infine un momento tra tradizione e innovazione con uno spazio dedicato ai ’Butteri di Toscana: Custodi di una eredità senza tempo’ e l’intervento di Stefano Pavin, capo buttero della Tenuta Alberese. Agrofutura Festival è finanziato da Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna e vede come Main Partner Bper Banca, partner Amadori, Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella e si svolge in collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane.

Oltre ai dibattiti anche una serie di visite guidate gratuite alla scoperta della Tenuta di Alberese. Sono 20 i posti (durata un’ora circa), fino a esaurimento delle prenotazioni.