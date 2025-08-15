Festeggiare in città. Aperture speciali e viaggi nel tempo

Restare nel lungo weekend di Ferragosto in città può essere comunque un momento speciale per viverla tutti da turisti, anche i residenti. Avvalendosi oltretutto dell’offerta di ingressi gratuiti nei musei.

A Milano: in realtà per tutto il mese di agosto lo è in Triennale, all’Esposizione Internazionale ’Inequalities’ (nella foto sotto l’allestimento di Midori Hasuike) precisamente oggi alle Gallerie d’Italia - dove ricco è il percorso espositivo, con ’Una collezione inattesa. La Nuova Arte degli Anni Sessanta e un Omaggio a Robert Rauschenberg’ – e pure a Palazzo Reale, dove non si paga il biglietto per ’Remo Salvadori’, progetto diffuso che include anche il Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte.

Nell’hinterland, a Marcallo con Casone, è prorogata a Villa Beretta Back in Time – The Exhibition, l’esposizione mondiale dedicata alla trilogia cult cinematografica ’Ritorno al Futuro’.

A Bergamo, l’esposizione in Carrara ’Dentro Lorenzo Lotto La pala di San Bernardino, la fotografia di Axel Hütte’ diventa anche il punto di partenza ideale per un viaggio tra i capolavori del maestro (che da Bergamo partì 500 anni fa), in un itinerario tra vie e piazze, alla scoperta della sua straordinaria eredità.

Mantova, Palazzo Ducale: sempre contingentati gli ingressi alla Camera degli Sposi affrescata dal Mantegna con scene di vita dei Gonzaga, ma oggi apertura serale straordinaria in continuità, fino alle ore 23.15 (chiusura cassa 22.10), con percorso e biglietto ordinari, incluso il Museo Archeologico Nazionale.

A Varese, Villa Mirabello, si superano i confini: prosegue fino al 12 ottobre ’Incontri di mondi lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ’800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni’.