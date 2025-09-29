Feste del raccolto: le antiche tradizioni che celebrano l’autunno, dove e quando

L’autunno, stagione di passaggio e trasformazione, da sempre ha rappresentato un momento centrale per le società agricole. Era il tempo in cui i campi restituivano gli ultimi frutti dopo mesi di lavoro, ma anche un periodo in cui ci si preparava al riposo invernale, occasione di riunione e ringraziamento per la generosità della madre terra e osservazione della natura, immersa nel cambiamento.

Le feste del raccolto tradizionalmente siglavano la fine dei contratti agricoli e l’inizio di nuove attività, unendo convivialità e senso sacro. Fino alla fine del mese di settembre si raccoglievano le noci, considerate frutti magici e propiziatori, mentre in ottobre iniziava la stagione delle castagne, alimento fondamentale per le comunità montane. L’autunno, con i suoi frutti dolcissimi, ancora oggi ci ricorda che è il momento di rallentare e ritrovare la connessione con il proprio mondo interiore.

La leggenda di Persefone e il ritorno del buio

Nell’antica Grecia, i Grandi Misteri Eleusini dedicati a Demetra, dea delle messi, e a sua figlia Persefone, raccontavano il mito del rapimento della fanciulla da parte di Ade, dio degli Inferi. Il rito, che univa mito e agricoltura, rappresentava un passaggio iniziatico e comunitario di grande importanza, che si diffuse nell’antica Roma.

Il ritorno stagionale di Persefone, nel mondo latino Proserpina, sulla terra simboleggiava la primavera, contemporaneamente alla rinascita della natura e all’esuberanza del ciclo vitale dei raccolti. La progressiva diminuzione delle ore di luce e la natura che si spoglia dei suoi colori, ci ricorda che per la fanciulla del mito è tempo del ritorno al buio, nelle profondità della terra, dove ricongiungersi al suo sposo. Inizia, gradualmente, la stagione del freddo, in cui i lavori agricoli si interrompevano così come molte delle attività, fra cui la navigazione, che anticamente riprendeva intorno al mese di aprile.

San Michele: l’inizio dell’autunno contadino

Il 29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, per il calendario agricolo segnava la chiusura dell’estate. In molte zone d’Italia, la data corrispondeva alla fine dei contratti agricoli e all’inizio della transumanza, con pastori e greggi che scendevano dai pascoli di montagna. Le fiere di bestiame, occasione di scambio e festa, restano ancora oggi testimonianza viva di queste consuetudini.

A Bagnacavallo, in Emilia-Romagna, la festa patronale è legata a un dolce tipico: il dolce di San Michele, che è possibile assaggiare solo in questi giorni. Ma sono diverse le diverse località italiane in cui si celebra San Michele con sagre e appuntamenti comunitari, dall’antica sagra di San Michele a Castelnovo ne' Monti fino a Lucca con la Fiera del Bestiame al Foro Boario o la festa patronale di Aprilia.

Castagne

Il tempo del raccolto

Il periodo legato ai giorni dell’equinozio e all’arrivo dell’autunno era un momento di raccolta e conservazione: si preparavano sciroppi e distillati, mettendo via gli ultimi doni della terra, da utilizzare nei mesi in cui la natura sarebbe stata più povera di frutta fresca. Mele, noci asciugate al sole, frutta secca, collane di cipolle, funghi e conserve da assaggiare nei giorni speciali, ancora oggi sanno riportarci l’aroma dell’estate.

In epoca romana, la vendemmia e le celebrazioni per il vino erano parte integrante del calendario: il vino nuovo e l’olio d’oliva, insieme ai cereali, rappresentavano i pilastri della vita contadina: tesori di cui talvolta dimentichiamo l’importanza e che, invece, continuano a sostenere le basi della nostra alimentazione.

Il cambio di stagione nell’Europa del Nord

Nelle regioni dell’Europa settentrionale, il passaggio dall’autunno all’inverno aveva un significato concreto e profondo. Le comunità contadine e pastorali erano chiamate a mettere al sicuro i raccolti, macellare parte del bestiame e conservare provviste per affrontare i mesi bui. Il sole che scendeva sempre più in basso sull’orizzonte segnava la fine dei lavori nei campi e il ritorno alla vita domestica.

Gli allineamenti di alcuni siti archeologici testimoniano fin da epoche ancestrali i popoli osservassero con attenzione i cicli astronomici, interpretandoli come punti di passaggio fondamentali. Il cambio di stagione non rappresentava solo un fatto agricolo, ma un momento in cui la natura e l’ordine cosmico venivano riletti come segnali di trasformazione, a livello sociale e personale.

Frutti, rituali e memoria collettiva

Le noci, spesso associate a credenze magiche, nell’antica Roma venivano usate nei riti matrimoniali o come offerte agli dei. Tra i frutti dell’autunno troviamo anche cachi e castagne, alimenti ricchissimi di nutrienti, che accompagnavano la stagione con occasioni di scambio e commercio.

Mentre la natura trasforma i suoi colori e le prime giornate di pioggia evocano il freddo, la stagione autunnale ci ricorda che inizia un tempo diverso, in cui ritrovare energia fra le mura domestiche e rallentare osservando il cambiamento fuori e dentro di noi.