L'8 marzo,, è tradizione, pianta dai fiori gialli e profumati, il cui nome scientifico è Acacia dealbata. L'usanza è tipicamente italiana, in quanto in altri Paesi l'per la festa della donna non è legato alle mimose, come accade appunto da noi. Ma perché in Italia si è scelto diproprio con questo tipo di fiore?Per rispondere alla domanda occorre ripartire dal fatto che l'ONUsolo nel 1977, rendendolo un appuntamento riconosciuto in tutto il mondo. In precedenza, in Italia la ricorrenza dell'8 marzo era ritenuta da alcuni una cosa "di sinistra", per via delle sue: nel 1921, a Mosca, laaveva infatti proclamato l'8 marzo "Giornata internazionale dell'operaia".L'introduzione nello Stivale è invece opera dell'), associazione di donne provenienti dal PCI, PSI e Partito d'Azione, che l'decise di celebrare nelle zone dell'Italia libera la prima giornata dedicata alla donna. Terminata la guerra, nel 1946 la festa fu estesa in modo 'ufficioso' nel resto del Paese,dalla mimosa. A proporre questo fiore furono tre esponenti dell'Udi,, che vedevano nella mimosa una soluzione pratica (fiorisce a marzo) ed economica, poiché facilmente reperibile nei campi.Secondo i resoconti dell'epoca, alcuni politici, tra cui il vice segretario del PCI, avrebbero preferito la, che era un simbolo della sinistra europea. Tuttavia le donne dell'Udi misero il loro veto, perché si trattava di une difficile da trovare. Tornando sull'argomento anni dopo, l'ex partigiana Teresa Matteiche la mimosa era "il fiore che i partigiani erano soliti regalare alle staffette: poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente".