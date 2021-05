Roma, 7 maggio 2021 - La festa della mamma si avvicina ed è il momento per scegliere il regalo giusto che possa renderla felice. Scopriamo allora 5 idee per tutte le donne che amano la tecnologia e i gadget.

Festa della mamma 2021, regali fai da te: ecco 5 idee



Lettore e-book

Un’ottima idea regalo per tutte le mamme che si portano sempre dietro una montagna di libri. I lettori e-book pesano pochissimo e occupano uno spazio minimo, consentendo comunque di raccogliere un elevato numero di titoli in formato digitale. Sono anche ideali per le mamme che iniziano ad avere problemi di vista o sono in difficoltà a tenere fra le mani libri pesanti. In commercio se ne trovano di diverse marche – dai Kindle di Amazon ai Kobo di Mondadori – e diversi formati, con prezzi, tecnologie di lettura e spazio di archiviazione differenti. Un modello base costa circa 80 euro.



Cassa impermeabile

Per tutte le mamma appassionate di musica, o che amano ascoltare audiolibri o podcast ovunque e non vogliono rinunciarvi neanche sotto la doccia, una cassa Bluetooth impermeabile sarà un pensiero molto gradito. Costano poco – circa 20 euro per un modello base che si collega agevolmente con lo smartphone – e si possono portare anche in spiaggia o in piscina.



Massaggiatore oculare

Tecnologia e passione per il beauty si incontrano. I massaggiatori oculari si indossano come una mascherina e forniscono diverse tipologie di massaggio: a pressione d’aria, con le vibrazioni e con la compressione di calore. Il trattamento si affronta con l'accompagnamento di una musica rilassante, emesso dal dispositivo stesso, e può ridurre il dolore agli occhi affaticati e il mal di testa. Il costo è di circa 60 euro.



Maschera viso tech

Questi dispositivi di nuovissima generazione sono in grado di fornire direttamente a casa diversi trattamenti estetici per il viso: termoterapia, crioterapia, pulsazioni T-Sonic, terapia a luce LED. Il costo è di circa 280 euro.



Trova chiavi

Per le mamme più sbadate, che faticano a ricordare dove hanno lasciato le chiavi o la borsa, un’ottima idea regalo è un dispositivo in grado di aiutare a ritrovarle. Questo piccolo localizzatore si collega in Bluetooth con lo smartphone e all'occorrenza emette un suono che permette di rintracciare in pochi istanti l'oggetto smarrito. Il costo per un trova chiavi varia in base alle caratteristiche, ma con 25 euro se ne può trovare uno di buona qualità. Per tutte le mamma che hanno un iPhone è uscita da poco anche la versione della Mela: gli AirTag.