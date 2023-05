Festa della mamma, le migliori idee regalo

La Festa della mamma si avvicina: è domenica 14 maggio 2023. Se si è a corto di idee regalo per la mamma e per qualsiasi figura materna nella propria vita, niente panico: si ha ancora un po’ di tempo, infatti, per pensarci e magari per trovare la giusta soluzione personalizzata, anche tra i suggerimenti dei prossimi paragrafi. Una cosa è certa: in linea di massima, le mamme sono sempre molto impegnate, dentro e fuori casa: è bello presentarsi a loro con un dono, anche simbolico, che però faccia capire quanto si apprezzino e quanto siano importanti. Fiori, profumi e gioielli possono andare sempre bene e sono in linea con la tradizione, ma ci sono varie possibilità per essere un po’ più originali. Certo, molto dipende anche dal tipo di mamma e donna che si ha in mente e che si vuole festeggiare. Di idee regalo per la mamma ce ne sono tante e diverse, adatte alle differenti preferenze e alle distinte fasce di prezzo verso cui ci si vuole e ci si può orientare. Ma chi l’ha detto che per fare un regalo coi fiocchi occorra spendere parecchio per forza?

Per chi ama la cucina

Se la mamma in questione ama la cucina ed è interessata ai nuovi elettrodomestici e accessori per i fornelli, si potrebbe prendere in considerazione una friggitrice ad aria. In commercio esistono diverse tipologie di altrettanti marchi differenti e con vari costi. Le friggitrici ad aria possono essere una buona idea dal momento che sono poco ingombranti, assicurano una cottura genuina e light dei cibi e sono semplici da pulire. A ben pensarci, dunque, sono ideali anche per chi non è proprio una regina della cucina, ma cerca di curare l’alimentazione della propria famiglia ottimizzando i tempi. Anche i multicooker per preparare centinaia di ricette sono pratici e funzionali e possono essere graditi a tante mamme (e a tutta la famiglia).

Per le sportive

Se la propria madre è un tipo sportivo e moderno, si potrebbe optare per qualche gadget tecnologico che consenta di controllare facilmente i parametri delle proprie performance e del proprio stato di salute, come contapassi o tracking bracelet, o ancora per accessori per l’allenamento in casa, in palestra o all’aperto, a tema e specifici per la disciplina a cui lei si dedica.

Per le insegnanti e le manager

Ci sono poi madri che sono molto impegnate nel lavoro e sono abbastanza tecnologiche. Allora perché non considerare una chiavetta Usb, magari dal design insolito e impreziosita da strass o da altri dettagli (se possono incontrare i gusti della festeggiata)? Esistono anche delle penne eleganti con tanto di usb a corredo. Un’idea in più, inoltre, potrebbe essere quella di far trovare dentro la chiavetta alcune foto-ricordo di momenti passati insieme, dalla quotidianità alle vacanze.

Per le mamme ambientaliste

Vuoi fare un regalo a una mamma attenta all’ambiente e impegnata a combattere gli sprechi? Tra le idee che piacciono di più, di questi tempi, ci sono le bottiglie thermos per le bevande sia calde sia fredde, che permettono di non utilizzare plastiche e altri materiali dannosi quando si è in giro. Diversi brand danno la possibilità di personalizzare i contenitori con il nome o le iniziali della destinataria del dono o un’altra scritta affettuosa.

Per le appassionate della casa

Quali sono le migliori idee regalo per la mamma se quest’ultima ama la casa e il design? Potresti dare un’occhiata a qualche diffusore con nuove fragranze per l’ambiente, per profumare delicatamente ogni ambiente domestico. Esistono diverse soluzioni anche in erboristeria. Per le mamme più romantiche, ci sono anche delle candele aromatiche esteticamente belle e con essenze invitanti. Ci sono anche dei veri e propri kit completi che includono anche bastoncini di legno e saponette.

Per chi ha bisogno di relax

Esistono mamme instancabili, che non si fermano mai. E invece il riposo è importante per tutti, a maggior ragione per chi non si risparmia e cerca di provvedere a tutto e a tutti. Oltre a una confezione regalo con infusi e tisane rilassanti che conciliano il sonno, potrebbe essere carino regalarle delle federe in seta, che lasciano i capelli e la pelle morbidi. Esistono pure dei particolari cuscini con noccioli di ciliegia che sono come delle borse dell’acqua calda “a secco”: vanno riscaldati e appoggiati sulle parti del corpo contratte o doloranti come rimedio naturale per avere sollievo. Ma possono essere usati anche a freddo dopo piccoli traumi e cadute e in caso di colpi di sole, punture di insetti e febbre.

Idee beauty

Difficile che non piaccia una crema mani da tenere sempre in borsa o da usare alla sera una volta concluse tutte le incombenze. Le migliori sono quelle idratanti e nutrienti, rese più particolari da oli essenziali o acque aromatiche. Anche in questo caso non mancano confezioni-regalo che includono bagnoschiuma, sapone mani, shampoo e crema corpo della stessa linea. Per le mamme moderne che hanno bisogno di ricaricarsi con rituali di bellezza che richiedano poco tempo, ci sono varie maschere in tessuto e dei patch per occhi rivitalizzanti e defaticanti, magari da abbinare a un buon contorno occhi e/o a una crema per il viso, purché si scelgano sempre prodotti cosmetici di alta qualità, scelti con il consiglio di esperti.

Regala un’esperienza

Potrebbero essere interessanti anche alcune esperienze-regalo sottoforma di cofanetti prepagati, validi anche per più persone. In questo modo pure i familiari o gli amici possono poi condividere questi momenti. Ve ne sono di tutti i tipi, a seconda della tipologia di mamma a cui ci si rivolge, da quella più dinamica e sportiva, che potrebbe voler provare qualche avventura particolare, dal parapendio al ponte tibetano, a quella più tranquilla e zen, per la quale non mancano pacchetti benessere presso terme e spa. Non mancano nemmeno percorsi di degustazione di cibo e vino o lezioni e laboratori ad hoc di cucina e pasticceria.