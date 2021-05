Domenica 9 maggio cade la Festa della mamma, la ricorrenza che celebra la figura della madre e la maternità. In una occasione così speciale non puoi proprio dimenticarti di fare gli auguri alla mamma migliore del mondo: la tua! Pensa a un messaggio affettuoso in cui mettere tutto il tuo amore e la tua gratitudine e poi invialo su Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, oppure con un sms o via email: sarà felicissima di riceverlo. Per rendere gli auguri ancora più sentiti e originali puoi anche aggiungere un'immagine, scegliendo ad esempio una di quelle qui sotto, fra illustrazioni colorate, bigliettini e foto che esaltano la figura materna. Buona festa della mamma!

Festa della mamma 2021, frasi celebri e originali per gli auguri

