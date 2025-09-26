Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Flotilla
Festa del Racconto. Platea di grandi autori per oltre 60 eventi
26 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Festa del Racconto. Platea di grandi autori per oltre 60 eventi

di Maria Silvia Cabri È attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita:...

Nelle foto qui sopra, da sinistra, Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano e Felicia Kingsley; nelle foto qui a lato invece, sempre da sinistra, Antonio Albanese (foto Beatrice Albanese) e Paolo Nori (foto Claudio Sforza)

di Maria Silvia CabriÈ attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita: dall’1 al 5 ottobre ritorna in quattro Comuni della provincia di Modena, ossia Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, la Festa del Racconto, nella sua XX edizione, per celebrare l’arte della narrazione, dalla storia all’attualità. Qui il racconto si manifesta in tutte le sue forme, scritte e orali, in musica e per immagini, come genere letterario e come occasione per condividere storie.

Grazie all’ideazione di Sonia Folin, l’edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley, Marcello Fois e molti altri: oltre 60 eventi per condividere il patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti dedicati.

"Compiere vent’anni spinge ad azzardare bilanci, a mettere a confronto rimpianti e voglia di futuro - afferma la curatrice Folin - . Una cosa è certa: è cambiato il modo di raccontare. Si è arricchito di nuove forme, parole, giustapposizioni". "Abbiamo scelto di resistere alla tentazione della nostalgia - prosegue - . Anzi di respingerla. Nel costruire il programma ci ha guidati soprattutto il desiderio di contaminazione fra presente, passato e futuro. Abbiamo cercato accostamenti un po’ insoliti per genere, forma, visione del mondo. Accanto ad alcuni dei nomi più prestigiosi della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali, abbiamo immaginato di far dialogare grandi autori del passato con le voci più interessanti della contemporaneità. E di affrontare temi attuali e urgenti, osservandoli anche attraverso una prospettiva storica".

