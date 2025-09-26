Festa del Racconto. Platea di grandi autori per oltre 60 eventi

di Maria Silvia CabriÈ attraverso testi, voci, musiche e immagini che il racconto nella sua essenza più pura prende vita: dall’1 al 5 ottobre ritorna in quattro Comuni della provincia di Modena, ossia Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, la Festa del Racconto, nella sua XX edizione, per celebrare l’arte della narrazione, dalla storia all’attualità. Qui il racconto si manifesta in tutte le sue forme, scritte e orali, in musica e per immagini, come genere letterario e come occasione per condividere storie.

Grazie all’ideazione di Sonia Folin, l’edizione coinvolge autori di rilievo internazionale, tra cui Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Domenico Starnone, Antonio Albanese, Stefano Nazzi, Francesco Costa, Francesco Piccolo, Marco Malvaldi, Paolo Nori, Felicia Kingsley, Marcello Fois e molti altri: oltre 60 eventi per condividere il patrimonio della narrazione anche con le nuove generazioni coinvolte nel ricco programma di appuntamenti dedicati.

"Compiere vent’anni spinge ad azzardare bilanci, a mettere a confronto rimpianti e voglia di futuro - afferma la curatrice Folin - . Una cosa è certa: è cambiato il modo di raccontare. Si è arricchito di nuove forme, parole, giustapposizioni". "Abbiamo scelto di resistere alla tentazione della nostalgia - prosegue - . Anzi di respingerla. Nel costruire il programma ci ha guidati soprattutto il desiderio di contaminazione fra presente, passato e futuro. Abbiamo cercato accostamenti un po’ insoliti per genere, forma, visione del mondo. Accanto ad alcuni dei nomi più prestigiosi della narrativa e del giornalismo italiani e internazionali, abbiamo immaginato di far dialogare grandi autori del passato con le voci più interessanti della contemporaneità. E di affrontare temi attuali e urgenti, osservandoli anche attraverso una prospettiva storica".