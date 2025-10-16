Festa del Cinema di Roma. C’è chi dice no, come Efisio. Milani tra commedia e realtà

Si sono accesi i riflettori sulla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma con una storia che parla di coraggio, di attaccamento alle proprie radici e alla propria terra. È la storia, ispirata a una vicenda reale, che racconta Riccardo Milani in La vita va così, dal 23 ottobre nelle sale, una commedia che, come sempre nelle opere di questo regista romano, tiene vivo e rinnova il genere più importante del nostro cinema, capace di far riflettere sorridendo, grazie anche a un cast che annovera attrici e attori brillanti come Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, anche se il vero protagonista è un non attore, Giuseppe Ignazio Loi. Una commedia sociale anche questa come Un mondo a parte, Come un gatto in tangenziale, che ha aperto ieri la manifestazione in programma all’Auditorium Parco della Musica fino al 26 ottobre, ricca di titoli italiani in tutte le sezioni ma che vedrà anche sfilare sul tappeto rosso star come Angelina Jolie e Jennifer Lawrence.

Efisio Mulas (Giuseppe Ignazio Loi) è un pastore sardo ultraottantenne, con la quarta elementare. Vive nella sua casa, nel sud della Sardegna, e porta a pascolare le sue mucche sulla vicina spiaggia: un lembo di terra incontaminato, un angolo di paradiso. Tra la fine dello scorso secolo e i primi anni del Duemila, un importante gruppo immobiliare milanese (guidato da Diego Abatantuono) vuole acquistarlo per costruirci un resort a cinque stelle ma nonostante le cifre sempre più alte che gli vengono offerte, Efisio continua a ripetere di “no“, anche inimicandosi tutti i compaesani che vedono nella realizzazione di quella struttura turistica, una importante possibilità di lavoro.

"Dieci anni fa sono venuto a conoscenza di questa storia perché la leggevo sui giornali e ho la fortuna di frequentare quel territorio del sud della Sardegna. Quando ho saputo che quel pastore era morto, ho pensato che fosse arrivato il momento di raccontarla", spiega Riccardo Milani. E aggiunge: "Credo nella potenzialità che le persone hanno dentro di dare un segnale. E il segnale che arriva da questa vicenda è un segnale duplice, perché da una parte c’è un uomo che ha il coraggio di dire di no, e il coraggio è un valore importante, in cui credo, e che ritengo manchi un po’ a tutti noi. Dall’altra c’è una comunità che si trova spaccata di fronte a questa storia, come avviene molto spesso in Sardegna ma un po’ in tutto il nostro paese e forse anche oltre i nostri confini. E quindi volevo raccontare come, necessità del lavoro e rispetto del territorio non riescano mai ad andare d’accordo ed entrino in conflitto". La vicenda in realtà, spiega, non si è ancora conclusa. "C’è un’ordinanza che prevede l’abbattimento delle strutture costruite dall’immobiliare milanese, che nel frattempo è fallita, ma non è stato fatto ancora nulla. E molti locali non erano contenti che facessimo questo film".

Virginia Raffaele interpreta la figlia di Efisio, sempre impegnata a tradurre per gli altri quello che dice il padre in un dialetto per tutti incomprensibile. E dopo avere sfoggiato un accento abruzzese nel precedente film di Milani, Un mondo a parte, per questo Virginia Raffaele ha dovuto studiare il sardo. "Più esattamente il campitano, perché poi basta che ti sposti di dieci chilometri – spiega l’attrice – e l’accento già cambia. E quindi per impararlo sono arrivata in quelle zone prima dell’inizio delle riprese e sono andata in giro ad ascoltare".

Se per il ruolo della giudice che alla fine interviene in difesa delle ragioni di Efisio, Milani ha scelto Geppi Cucciari, sarda doc, per quello della figlia di Efisio ha fortemente voluto la romana Raffaele. "Perché per questa commedia anche un po’ aspra avevo bisogno di un’attrice popolare e molto amata dal pubblico come Virginia. E ho voluto lei – continua Milani – anche perché ho sempre avvertito, fin da quando l’ho vista nello spettacolo Samusà, questo dolore che si trascina dentro per avere assistito alla chiusura del Luna Park dell’Eur dove aveva vissuto tutta la sua infanzia".