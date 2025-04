Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi

Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14.30 e al Parco Comunale Gino Vaia di Leno con il Festival di Primo Maggio, organizzato dall’Associazione Baccano.

A Bergamo il Concertone del Primo Maggio si terrà nel piazzale degli Alpini dalle 15 fino a mezzanotte con Alessandro Sipolo Trio, Carlo ’Skizzo’ Biglioli, Claudia Buzzetti, Ettore Giuradei, Filippo Cattaneo Ponzoni, Funky Lemonade, Suonathan e Uldjo Band. A Monza, alle 21, si canta e si balla con il concerto gratuito di Cisco (foto a destra) e gli ex Modena City Ramblers in piazza Libertà a Cavenago di Brianza. L’evento fa parte del Festival Brianza Velenosa; la formazione che affianca Cisco sul palco è composta da Luciano Gaetani, colui che ha dato inizio al progetto artistico Modena City Ramblers, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista dei Modena City Ramblers, e Kaba Cavazzuti, produttore artistico e membro storico della band.

Non mancano alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco: Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e alla tromba.