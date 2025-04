Festa dei ciliegi in fiore. Spettacolo della natura. Primavera a Vignola

Ci sono spettacoli meravigliosi che non hanno prezzo, sia perché sono unici, sia perché davvero non occorre pagare un biglietto per ammirarli. Vignola, affacciata alle prime colline del Modenese, è la capitale italiana delle ciliegie, e in questi giorni lungo la valle del Panaro si resta incantati dalla fioritura dei ciliegi, una vera e propria ‘esplosione’ di bellezza che saluta gioiosamente la primavera. In tanti arrivano a Vignola per godere di questo regalo della natura che da domani al 13 aprile si accompagnerà anche alla 54ª edizione della ’Festa dei ciliegi in fiore’ (organizzata dal Centro Studi Vignola) che coinvolgerà tutta la cittadina. Nel pomeriggio di domenica 6, e poi ancora nella serata di sabato 12 e al pomeriggio di domenica 13, si terranno in centro storico le celebri e sempre attese sfilate dei carri fioriti, accompagnate da mercatini, giochi, rassegne d’auto d’epoca, stand gastronomici: domani pomeriggio, presso l’ex mercato ortofrutticolo, sarà anche allestito un ufficio postale distaccato con un annullo postale speciale dedicato alla festa. Info, www.centrostudivignola.it.

E la festa dei ciliegi è anche l’occasione per scoprire l’antica Rocca di Vignola che si può visitare dal venerdì alla domenica. L’antico maniero, attestato già dal XII secolo, nel ‘400 venne trasformato nella sontuosa dimora della famiglia Contrari: un attento restauro ne ha esaltato la bellezza, con gli affreschi del XV secolo che decorano la sala dei Leoni e dei Leopardi, la sala delle Colombe e la sala degli Anelli, e al primo piano l’eccezionale ciclo di affreschi ‘neogiotteschi’ della Cappella di Uguccione Contrari, con le Storie di Cristo, attribuiti al Maestro di Vignola, un grande artista del primo ‘400, di cui non si conosce il nome. Info, www.fondazionedivignola.it.

E, proprio accanto alla Rocca, non mancate di assaggiare la rinomata torta Barozzi, con la ricetta segreta originale della pasticceria Gollini.