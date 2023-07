Ferrero story Fu pioniere del welfare aziendale

Maria Franca Fissolo entrò in Ferrero come traduttrice supplente (per improvvisa indisposizione della titolare) durante un incontro con il grossista di cacao londinese. Nel 1962 è diventata la moglie del signor Michele, che ha costruito l’impero della Nutella, degli Ovetti, dei cioccolatini monoporzione, del tè freddo, nella più assoluta riservatezza, tanto che la sua unica intervista uscì postuma su ’La Stampa’ dopo la morte avvenuta nel 2015. Ma l’uomo che per "eccesso di timidezza" e per "paura di risultare vanesio" aveva sempre vissuto senza esibire il suo genio e la rara capacità di accrescere il business coltivando al contempo le comunità dove apriva le sue fabbriche, proprio dalla vedova ha ricevuto il tributo che meritava quando tre anni fa Salvatore Giannella, già direttore dell’Europeo e di Airone, venne chiamato "per far conoscere l’uomo oltre l’imprenditore". "È stata proprio la signora Maria Franca – ricorda Giannella – a contattarmi per svelare la vera biografia dell’inventore della Nutella". Il risultato è ’Michele Ferrero’ (Salani), già alla settima ristampa e con gli utili delle vendite destinati all’ospedale di Alba.

Il ritratto che il libro restituisce è quello di un precursore del welfare...

"Aveva una grande fiducia nella collaborazione per lo sviluppo dell’azienda, così ha sempre voluto premiare con buoni stipendi e attività di generoso illuminismo i suoi dipendenti. Negli anni ’50 erano mille e li conosceva uno ad uno. Oggi il figlio ne ha 41mila e passa e ovviamente non ne ha più la possibilità. Però ha ereditato delle intuizioni del padre come la Fondazione che assicura veramente una vecchiaia serena e assistita agli ex dipendenti. Le tre parole chiave del suo motto, del resto, erano lavorare, creare, donare"

Quando si affacciò questa forte motivazione sociale nel suo agire?

"Nel ’53 sorse il primo Villaggio Ferrero alla periferia di Alba per favorire chi lavorava per lui senza obbligarlo a faticosi spostamenti e poco dopo un altro alla Moretta. Ma si accorse ben presto che il rischio era quello di inurbare masse di persone strappate ai villaggi delle Langhe e allora inventò la navetta che prelevava i dipendenti senza snaturare il territorio, anzi dando loro le ferie se erano impegnati nella mietitura o nella vendemmia".

Ebbe però anche da dire con il parroco per il lavoro domenicale delle giovani del paese...

"In quell’occasione fu la madre Piera, un’altra delle figure fondamentali per la sua formazione illuminata - portava il caffè e il cioccolato caldo ai dipendenti che vedeva stanchi e assonnati nei turni di notte - a farsi mediatrice risolvendo il problema con la costruzione di una cappella interna allo stabilimento".

Anche l’espansione al Sud fu inizialmente dettata da un fine benefico...

"Dopo il terremoto dell’Irpinia sorvolò con l’elicottero la zona e la sua attenzione si soffermò sulla collina di Balvano (Potenza) che gli ricordava il paesaggio di casa. E lì a 600 metri d’altitudine, anche contro il parere di molti collaboratori, trasformò la disperazione in speranza aprendo una fabbrica da dove, nel 2021, in piena pandemia, uscirono i Nutella Biscuits che hanno fatto impennare il fatturato del 28% e portato a oltre cento nuove assunzioni. Nella sua mente l’idea si era già fatta strada almeno dieci anni prima. Del resto era sua abitudine osservare in prima persona gusti e acquisti della famosa signora Valeria, una sorta di sua casalinga di Voghera, fermandosi agli autogrill e correggendo la rotta se si accorgeva che la consumatrice era delusa da qualcosa".

Lorella Bolelli