’Ferrara sotto le stelle’. Musica internazionale e scenario suggestivo

E’ uno dei festival più amati nel vasto panorama degli appuntamenti estivi italiani. ’Ferrara sotto le stelle’ è un’occasione unica per ascoltare la migliore musica internazionale, nei suoi linguaggi differenti, con lo scenario suggestivo del Cortile del Castello Estense. Un ricchissimo cartellone che inaugura il 10 giugno con gli Stereolab, gruppo inglese che mescola l’energia delle chitarre elettriche del rock con i ritmi generati dalle macchine elettroniche. Il risultato è una partitura ipnotica che porta gli ascoltatori in una dimensione parallela senza tempo. Sensazione che sarà possibile provare già dalle prime note del sassofono di Laura Agnusdei, strumentista emiliana dalla vocazione internazionale, che aprirà la serata.

Si prosegue l’11 con gli artisti più originali del cosiddetto ‘desert blues’, gli algerini Tinariwen. Il 12 arriva Marco Castello: ’Pezzi della sera’ si chiama il suo recente album, che presenterà a Ferrara in una data che è già ‘tutto esaurito’. Il 13 gli inglesi Porridge Radio portano a Musica sotto le stelle le canzoni del loro nuovo lavoro, ‘The Machine Starts to Sing’. Sul palco, prima di loro, salirà Lamante. Altro attesissimo nome è quello dei reggiani Offlaga Disco Pax, che il 14 giugno rievocano le note del loro celebre disco d’esordio, uscito 20 anni fa, ‘Socialismo tascabile. Prove tecniche di trasmissione’, diventato un classico del rock d’avanguardia. Il 15 giugno il festival ospita la sofisticata poetica dell’americana Ani Difranco, con l’ultimo suo disco,’Unprecedented Sh!t’, dedicato alla necessità di riscoprire i valori della socialità, come risposta personale alle crisi globali.

La manifestazione si sposta il 17 giugno ad Argenta, in piazza Garibaldi, dove, per la Giornata Internazionale del Rifugiato, ci sarà Whitemary e ritorna a Ferrara il 3 novembre (Teatro Nuovo) per l’anteprima del Festival di Internazionale, con la rock band americana Swans.