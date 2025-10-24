’Ferrara Food Festival’. Non solo degustazione. Showcooking e premi

Il gusto incontra la cultura e lo spettacolo: dal 31 ottobre al 2 novembre, Ferrara si prepara a trasformare il suo centro storico nel palcoscenico della quinta edizione del Ferrara Food Festival, un’immersione che va oltre la semplice degustazione, proponendo al pubblico sfide culinarie, lezioni di gusto e la celebrazione di veri e propri tesori enogastronomici. E’ organizzato da SGP Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con patrocinio e collaborazione fattiva di Comune di Ferrara e Camera di Commercio di Ferrara.

Un format originale, che unisce il meglio delle eccellenze enogastronomiche locali con una selezione raffinata di specialità da altre regioni italiane, tra show cooking con chef locali e nazionali, disfide gastronomiche, degustazioni guidate e masterclass, spettacoli itineranti, rivisitazioni storiche e performance musicali, mostre, convegni e laboratori didattici. Il festival sarà anche l’occasione per celebrare l’impegno e la passione di chi contribuisce a valorizzare la cultura e l’enogastronomia. Saranno infatti conferiti due prestigiosi riconoscimenti: il premio ‘Diamante Estense’ – che ogni anno premia un ferrarese illustre – sarà attribuito a Marcello Simoni, scrittore originario di Comacchio, autore pluripremiato e raffinato interprete del romanzo storico italiano, capace di coniugare rigore documentario e immaginazione narrativa. Il titolo di ‘Ambasciatore del Gusto’ è per Sonia Peronaci, volto amatissimo della cucina online e fondatrice di Giallo Zafferano. Dopo la consegna del riconoscimento, Sonia salirà sul palco per uno showcooking dedicato alla tradizione estense, tra profumi, ricette e racconti. Il Premio ‘Ferrara In The World’ va alla memoria di Carlo Rambaldi, genio degli effetti speciali nato a Vigarano Mainarda. A ritirare il premio sarà Giuseppe Lombardi, presidente della Fondazione Rambaldi, in un tributo che unisce arte e affetto, nel centenario della nascita del Maestro.

L’inaugurazione ufficiale del Festival sarà affidata allo chef Davide Oldani, una stella Michelin e ideatore della filosofia ‘Cucina Pop’, che punta a rendere l’alta cucina accessibile, equilibrata e innovativa. Al taglio del nastro anche autorità cittadine e organizzatori.

Maria Silvia Cabri