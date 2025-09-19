Ferrara Film Festival. Fra cinema e storia

Da domani al 28 settembre Ferrara (nella foto) si trasforma nel cuore pulsante del cinema internazionale con la decima edizione del Ferrara Film Festival. La città estense, tra le sue strade rinascimentali e i cortili suggestivi, ospiterà anteprime mondiali, retrospettive d’autore e celebrazioni memorabili.

Tra i protagonisti attesi sul red carpet, spiccano nomi come Kabir Bedi, premiato con il Premio alla carriera, Dario Argento, per festeggiare i 50 anni di Profondo rosso, e il doppio Premio Oscar Paul Haggis.

Ferrara diventa così meta imperdibile per cinefili e viaggiatori: oltre ai film in concorso – provenienti da Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada – il festival celebra pietre miliari del cinema e della televisione. Si festeggiano il ventesimo anniversario di Crash, l’Oscar di Paul Haggis con Sandra Bullock, Don Cheadle e Matt Dillon, e i 50 anni di Sandokan, con tributi a Kabir Bedi, Carole André, Philippe Leroy e Adolfo Celi.

Tra red carpet, proiezioni e incontri, il Ferrara Film Festival offre anche l’occasione di scoprire una città ricca di storia, arte e atmosfere uniche.