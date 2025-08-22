Ferrara Buskers Festival. La città si trasforma in teatro a cielo aperto

Giovedì 21 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi

22 ago 2025
STEFANO MARCHETTI
di Stefano Marchetti

Sono un simbolo di libertà, di fantasia, di gioia. Più di 250 artisti di strada, musicisti, performer, creativi, marionettisti e clown, poeti e maghi delle bolle di sapone, sono in arrivo da tutto il mondo a Ferrara per la 38ª edizione del Ferrara Buskers Festival, rassegna internazionale tra le più famose in Italia e non solo.

Dal 27 al 31 agosto il centro storico dell’antica città, perla del Rinascimento estense, si trasformerà in un vero e proprio teatro en plein air, presentando più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a dialoghi, mostre, laboratori e mercatini di artigianato artistico.

"Il busking è un vero e proprio genere artistico, con uno spazio scenico, la rottura della cosiddetta ‘quarta parete’ che divide gli spettatori dal palco, la capacità di sperimentare e improvvisare", dice Rebecca Bottoni, presidente del festival nato nel 1988 da un’idea di suo papà Stefano.

La manifestazione è venuta crescendo di anno in anno: in questa edizione sono 90 i gruppi invitati, per un totale di 259 artisti (121 dei quali hanno meno di 35 anni) da 19 Paesi, fra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone e anche, per la prima volta, Taiwan.

"E ci saranno anche tante donne busker - sottolinea Rebecca Bottoni - , performer che viaggiano da sole per portare la loro musica in strada. Libere, talentuose e coraggiose, è questo il mondo che vogliamo".

Il festival si aprirà mercoledì 27 alle 18 con la presentazione degli artisti e si chiuderà a partire dalle 17 di domenica 31 con la parata delle marching band. Durante la giornata inaugurale verrà assegnato anche il premio Gianna Nannini: la celebre rocker toscana partecipò al festival nel 2020, cantando alcuni brani in versione acustica dal Castello Estense, e oggi lega il suo nome al riconoscimento che verrà attribuito a Tribalneed, artista che fonde ritmi ancestrali, suoni elettronici e performance dal vivo.

Nella serata conclusiva del festival, poi, verranno ricordati altri due busker molto speciali, Lucio Dalla e Jimmy Villotti, che il 22 agosto 1989, quando la rassegna era ancora giovanissima, arrivarono a Ferrara e tennero un miniconcerto per clarinetto e chitarra in piazzetta San Michele: nello stesso luogo il prossimo 31 agosto verrà proiettato il video di quell’esibizione.

"Da sempre il nostro festival porta con sé alcuni valori importanti", aggiunge la presidente. È ecologico, per il ridotto impatto ambientale: anche quest’anno, con il supporto del Gruppo Hera, sarà a disposizione la sorgente urbana per il refill gratuito di acqua refrigerata, frizzante o naturale. È inclusivo, perché unisce arte, musica e culture differenti. Ed è anche un grande abbraccio fra gli artisti che ‘fanno cappello’, cioè chiedono una piccola offerta come riconoscimento per le loro performance, e il pubblico che diventa così parte attiva di questi spettacoli all’aria aperta. Altre info sulla rassegna su www.ferrarabuskers.com

