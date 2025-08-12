Lunedì 11 Agosto 2025

Ferragosto si festeggia solo in Italia?

Origini, diffusione e tradizioni di una ricorrenza che unisce radici romane e culto mariano, dall’Italia ad altre parti del mondo

Milano, 12 agosto 2025 – Il Ferragosto, così come lo conosciamo oggi, è una tradizione profondamente radicata in Italia. Nel giorno del 15 agosto, nei secoli, si sono sovrapposte la festa cattolica dell’Assunzione di Maria e le antiche celebrazioni in onore della Terra, codificate nelle Feriae Augusti istituite dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C., nate per festeggiare la fine dei lavori agricoli estivi e offrire un periodo di riposo collettivo. 

Se il nome “Ferragosto” è tipicamente italiano, la ricorrenza del 15 agosto e il suo significato religioso si ritrovano in altre parti del mondo, seppure con forme, riti e atmosfere diverse.

Il 15 agosto nel mondo cattolico

Nei Paesi di tradizione cattolica, il 15 agosto è festa dell’Assunzione e, in molti casi, giornata festiva ufficiale. In Spagna è celebrata come Fiesta de la Asunción con messe solenni e processioni, particolarmente sentite in Andalusia e nelle isole Baleari.

In Francia, il “15 août” è festa nazionale e in molte città si organizzano cortei, spettacoli pirotecnici e pellegrinaggi, come a Lourdes. In Polonia, la data del 15 agosto coincide con la festa della Madonna di Czestochowa, patrona nazionale. Nota come “Madonna Nera”, è venerata nel santuario di Jasna Góra e le celebrazioni richiamano ogni anno migliaia di pellegrini. 

Tradizioni popolari in Europa e oltreoceano

In diversi Paesi il 15 agosto è legato a riti e usanze popolari che ricordano il Ferragosto italiano. In Grecia, l’Assunzione (Dekapentavgoustos) è considerata la “Pasqua d’estate” e viene celebrata con grandi feste nei villaggi, banchetti e musica tradizionale, in particolare a Tinos e Paros.

A Malta le celebrazioni mariane si intrecciano con fiere, regate e spettacoli pirotecnici. Anche in alcune comunità dell’America Latina, come in Argentina e Cile, l’Assunzione è onorata con processioni e feste patronali, retaggio della colonizzazione spagnola.

Nelle Filippine, paese a maggioranza cattolica, molte città celebrano la giornata con messe solenni e cortei, mentre ad Haiti per Notre-Dame de l’Assomption il 15 agosto è occasione di pellegrinaggi e celebrazioni che uniscono la liturgia cattolica a tradizioni locali.

