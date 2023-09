Chiara Ferragni e Fedez, la crisi c’è stata davvero. Lei: “A Sanremo arrabbiata e delusa”. Lui: “Non ero lucido”

Roma, 14 settembre 2023 – Svelato l’arcano, finalmente. La crisi dopo Sanremo c’è stata davvero, tutta accuratamente documentata, con tanto di seduta di coppia (marito e moglie truccati e pettinati ad hoc) dallo psicologo, immortalata dalle telecamere. D’altronde ci siamo abituati: quante volte apriamo l’icona di Instagram per sbirciare la vita patinata di Fedez, Chiara Ferragni e famiglia.

Ma la crisi, che già sui social avevamo nasato, è tutta riproducibile in “The Ferragnez: Sanremo Special”, ora disponibile su Prime Video, è un episodio speciale della serie che segue l’imprenditrice digitale nella sua avventura come co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Dura più di un’ora la puntata, ma è l’epilogo quello che ci interessa. Nell’ultima serata del festival, Rosa Chemical, in gara con il brano “Made in Italy”, aveva raggiunto Fedez in platea, prima mimando un rapporto sessuale con lui e poi, dopo averlo portato sul palco, lo aveva baciato sulle labbra. Apriti cielo. Tante polemiche, ma soprattutto la delusione della moglie. “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me — dice Ferragni nello speciale —. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto... mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.

Lei già se lo aspettava, tanto da voler vivere l’esperienza a Sanremo lontano dal marito, in due ville separate. Ma col bacio si è scatenato l’inferno: sul web come nella coppia. “Non lo possiamo portare da nessuna parte”, sbotta Ferragni nel backstage. E lui si giustifica dando la colpa alla stanchezza: “È stato un casino, non ero in bolla. Ero completamente fuori di me e poco lucido”.

“Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male, quanto per me sia stata una cosa scioccante – racconta a posteriori l’influencer –. Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Ero arrabbiata, triste e delusa. È stato difficile tornare su quel palco con il sorriso”.

Tra gli altri momenti ripresi dalle telecamere di Prime, ci sono i festeggiamenti alla fine del Festival. Chiara Ferragni brinda, ma senza Fedez: “Ehi, puoi stare con me? Non farmi questo, in questo momento”, chiede lei. E lui risponde: “Voglio solo andare via”.