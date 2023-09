Fernando Botero è morto. Il celebre scultore aveva 91 anni

Bogotà, 15 settembre 2023 - Fernando Botero è morto, il celebre scultore e pittore colombiano aveva 91 anni. Botero era conosciuto a livello mondiale per le sue famose e voluminose figure umane rappresentate nelle sue sculture e nei suoi dipinti.

Il quotidiano colombiano 'El Heraldo', citando fonti del ministero della Cultura, ha scritto che Botero si è spento in Italia, in una clinica di Pietrasanta, cittadina della Versilia dove trascorreva molto tempo. Secondo il giornale la causa del decesso sarebbe una grave polmonite. Mentre secondo El Tiempo e W Radio, il leggendario pittore è morto nella sua casa nel principato di Monaco: era stato ricoverato per diversi giorni in un centro medico, ma lui stesso ha chiesto di essere trasferito a casa per curarsi.

I media colombiani definiscono il pittore nato il 19 aprile 1932 a Medellin, "l'artista colombiano più grande di tutti i tempi". Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha twittato "il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù".