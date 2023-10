Fermi dal 14 luglio, ora tocca agli attori: "Adesso anche noi al punto di svolta"

Mentre partono le votazioni sull’accordo raggiunto tra gli sceneggiatori e gli Studios hollywoodiani, gli attori (in sciopero dal 14 luglio) hanno annunciato che domani torneranno al tavolo della trattativa, e stavolta, a quanto pare, le parti sono pronte a fare sul serio. Il negoziato tra la Sag- Aftra e la controparte della Alliance of Motion Picture and Television Producers è pronto a ripartire e "molti executive delle Major saranno presenti". Attori e produttori non si parlano da 76 giorni.