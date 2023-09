Fenomeno Buldini. Sul corpo che parla si può costruire il proprio successo

Un passato da attrice e un presente da psicologa mental coach. Nata il 18 maggio 1982 a Rieti, Tiziana Buldini crede nel potere delle piccole cose e nell’importanza dei dettagli, al punto da aver condensato le sue convinzioni sulla complessità dell’essere umano, sul linguaggio segreto e le interazioni del corpo e dei corpi nel manuale ’Il potere del corpo: trucchi e segreti per avere vantaggio nella vita’, una guida nel labirintico linguaggio del corpo pubblicato da Bookers editore che, dopo poche ore dal lancio, ha raggiunto vette altissime su Amazon.

Primo posto in classifica in ben due categorie (meditazione e focalizzazione e lavoro e raggiungimento del successo) ed è entrato subito nella top ten delle stesse categorie tra i Bestseller Amazon, precisamente 3° e 6° posto in classifica. Tiziana vanta, inoltre, una seguitissima pagina di crescita personale su Instagram, chiamata “Life Sblocker”, che ha raggiunto più di 100.000 follower in pochissimo tempo, le ha portato una collaborazione con Mondadori e la necessità di creare un video-corso di crescita personale.

La postura può infatti trasmettere fiducia, sicurezza e magnetismo. Ma può far trasudare tantissime altre condizioni emotive come insicurezza e timidezza. Utilizzare il potenziale di questo patrimonio inespresso della comunicazione

non verbale può rappresentare una rivoluzione nelle relazioni interpersonali pubbliche e private. Perché leggere negli atteggiamenti altrui significa capire le sue vere intenzioni al di là di quanto enunciato a parole. Spesso poco sincere.