I sogni di Cartier in mostra

I sogni di Cartier in mostra
Fèlsina, nasce 'Il Circolo' wine club riservato ai veri appassionati
8 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
  3. Fèlsina, nasce ’Il Circolo’ wine club riservato ai veri appassionati

Fèlsina, nasce ’Il Circolo’ wine club riservato ai veri appassionati

Una nuova realtà, un club per chi si trova a condividere un comune denominatore. Fèlsina annuncia la nascita de ’Il Circolo’, un wine club, ricco di esperienze e servizi esclusivi, "riservato a coloro - si sottolinea - che condividono una profonda passione per il vino, il territorio e i valori di autenticità e ricerca che da sempre contraddistinguono l’azienda di Castelnuovo Berardenga (Siena)".

"Il Circolo - spiega Giovanni Poggiali (nella foto), alla guida di Fèlsina - vuole essere un punto di ritrovo per appassionati che parlano la stessa voce della nostra azienda: clienti o professionisti che hanno sempre creduto nel nostro lavoro nel mondo del vino e dell’olio o che si sono avvicinati a noi più di recente, ma che è come se facessero già parte della storia di Fèlsina.

Con questo wine club desideriamo consolidare un legame autentico e personale con il nostro pubblico in uno spazio esclusivo, ma condiviso, garantendo esperienze personalizzate e momenti conviviali, dando la possibilità di immergersi ancor di più nell’identità vinicola della nostra azienda". Esclusivamente su invito, è dedicato a professionisti del settore. Info, [email protected] - www.felsina.it

