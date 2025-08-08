Fèlsina, nasce ’Il Circolo’ wine club riservato ai veri appassionati

Una nuova realtà, un club per chi si trova a condividere un comune denominatore. Fèlsina annuncia la nascita de ’Il Circolo’, un wine club, ricco di esperienze e servizi esclusivi, "riservato a coloro - si sottolinea - che condividono una profonda passione per il vino, il territorio e i valori di autenticità e ricerca che da sempre contraddistinguono l’azienda di Castelnuovo Berardenga (Siena)".

"Il Circolo - spiega Giovanni Poggiali (nella foto), alla guida di Fèlsina - vuole essere un punto di ritrovo per appassionati che parlano la stessa voce della nostra azienda: clienti o professionisti che hanno sempre creduto nel nostro lavoro nel mondo del vino e dell’olio o che si sono avvicinati a noi più di recente, ma che è come se facessero già parte della storia di Fèlsina.

Con questo wine club desideriamo consolidare un legame autentico e personale con il nostro pubblico in uno spazio esclusivo, ma condiviso, garantendo esperienze personalizzate e momenti conviviali, dando la possibilità di immergersi ancor di più nell’identità vinicola della nostra azienda". Esclusivamente su invito, è dedicato a professionisti del settore. Info, [email protected] - www.felsina.it