"Felicitazioni! I Cccp - Fedeli alla Linea rivivono a Reggio Emilia"

Achtung Baby. Berlino e i Cccp, una storia che riprende… ma solo per qualche mese. Il gruppo più situazionista della scena punk italica torna a raccontarsi, quarant’anni dopo, tra la via Emilia e la Unter del Linden coi ricordi di Felicitazioni! la mostra allestita ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia da oggi all’11 febbraio. “Reggiani di nascita anagrafica, concepiti a Berlino, rinati al mondo dell’Emilia paranoica degli anni ’80, caduti assieme al Muro alla fine del decennio” suggerisce il catalogo, i Cccp - Fedeli alla Linea riprendono in mano la loro storia trasformandola in un percorso che si snoda attraverso 25 sale con istallazioni, provocazioni audiovisive, foto, costumi e altre reliquie dimenticate nel baule della Trabant familiare che se ne sta sotto un pezzo di Muro, tra fili spinati e cavalli di frisia, proprio al centro del complesso monumentale all’ombra della cupola di San Pietro fondendo rinascimento, illuminismo e realismo sovietico.

Per visitarla a fondo, gustandosi tutti i filmati, servirebbero sette ore, assicurano i fan del cronometro, ma Felicitazioni! si può anche traversare come un viaggio senza meta, lasciandosi trasportare lì dove ti portano oggetti, didascalie, bandiere, memorie ondulate dal tempo: tra figure mediche come quella del dottor Benedetto Valdesalici (Curami, Valium Tavor Serenase), un parallelepipedo in cui echeggiano le voci di Gianna Nannini, Nada e altri ancora alle prese con Amandoti, gli sguardi pietrificati di Honecker, Jurij Andropov, Ceaușescu, Živkov. "Ultimo concerto immobile e statico" lo definisce Giovanni Lindo Ferretti, coinvolto con Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur in questa immersiva celebrazione dei quarant’anni dall’uscita del loro primo ep Ortodossia. "Un giorno Annarella, su in montagna dove vivo, mi ha raccontato di giovani registi che chiedevano d’intervistarci per un film" ricorda il cantante e ideologo della band col pensiero a Kissing Gorbaciov, documentario sui concerti di alcuni gruppi italiani che il Comune di Melpignano aveva organizzato in Unione Sovietica nel 1989. "Lì per lì le ho risposto che certe cose non si possono fare, perché il mondo d’oggi va da un’altra parte. Poi ho accettato e quando ho rivisto la band eseguire Emilia paranoica a Melpignano, sono rimasto folgorato. È stato come che ci fossimo lasciati la sera prima dopo un concerto; stessa complicità, stesso affetto indefinibili. Ho pensato: siamo una cellula risvegliata. Annarella ha conservato tutta la memoria del gruppo, è lei l’amministratore delegato ed esecutore testamentario dei Cccp. E da quel materiale nasce la mostra".

"Questa mostra porta con sé una gran quantità di significati. Vita, cuore, passione" ammette Zamboni nell’attesa de “Gran gala punkettone di parole e immagini” che il 21 e 22 ottobre riunirà i quattro al Teatro Valli per festeggiare la mostra con con un’ ultima reviviscenza artistica.