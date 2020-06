Roma, 18 giugno 2020- Una ballerina di talento, il ritorno al paesello natale dopo una delusione, l'incontro con un ex compagno di scuola diventato bellissimo e una seconda opportunità di sfondare nel mondo della danza che si affaccia inaspettatamente all'orizzonte: sono gli ingredienti del film "Feel the Beat", commedia per famiglia che debutta in streaming su Netflix venerdì 19 giugno e che segna il debutto cinematografico di Sofia Carson, cantante, attrice e star di Disney Channel.



Feel the Beat, tutto sul film

La trama racconta della giovane e talentuosa ballerina April, che compie un errore (il trailer rivela quale) e si gioca in questo modo l'occasione di sfondare a Broadway. In crisi e senza sapere come avviare la propria carriera, ritorna al paesello natale e si scontra con l'enorme differenza tra l'aria che si respira lì e quella alla quale ambiva. Contro ogni previsione, giunge però l'opportunità di rilanciarsi nel mondo della danza, preparando un gruppo di bambini locali a un prestigioso concorso di ballo: un'impresa che pare impossibile, inizialmente, ma che poco a poco si fa sempre più promettente. Nel frattempo, un bel giovane rientra nella vita di April.



La sceneggiatura di "Feel the Beat" è firmata a quattro mani da Michael Armbruster e Shawn Ku, che insieme hanno realizzato il film drammatico "Beautiful Boy" (2010), premiato al Giffoni Film Festival e al Toronto Film Festival. La regia è invece di Elissa Down, autrice fra le altre cose della serie Tv "Confess" e dei film "The Black Balloon" e "The Honor List".



Il cast di "Feel the Beat" è capitanato dalla ventisettenne Sofia Carson, stellina di Disney Channel, attrice cantante e ballerina che si è imposta grazie alla saga comedy/musical "Descendants". Accanto a lei troviamo Enrico Colantoni, Wolfgang Novogratz, Marissa Jaret Winokur e Donna Lynne Champlin.



Il trailer doppiato in italiano

Come guardare il film

"Feel the Beat" dura un'ora e 47 minuti e Netflix giudica che possa essere guardato da abbonate e abbonati di tutte le età: basta solo attendere il 19 giugno, giorno dell'inserimento nel catalogo dei contenuti in streaming.



