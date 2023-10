Fedez ritrova l’X Factor: "Sono felice". Morgan punta tutto sugli Animaux

Parte domani sera (21,15 su Sky e Now) dalla X Factor Arena il Live, dodici artisti in gara e cover. E Fedez subito ci rassicura, dopo il recente ricovero al Fatebenefratelli: "Sto meglio, altrimenti non sarei qui". Per poi rivelare un retroscena sulla mancata partecipazione a Belve della Fagnani su Raidue. "Mi ha chiamato l’Ad Rai (Roberto Sergio, ndr), non me l’aspettavo, ci siamo confrontati e chiariti. Ma non ho idea di quale sia oggi la posizione della Rai".

Sfilano le squadre, ed è Morgan a prendere subito la scena: degli Animaux Formidables assicura: "non li ho presi per la maschera, ma per il loro sound, non sembrano nemmeno italiani perché la musica italiana è pesante e melensa. Non siamo in grado di fare il rock, ma loro sono una cosa nuova. E non è vero che lei suona fuori tempo, come tutti i grandi ha un suo flow". Una considerazione su ognuno: Selmi è "l’esistenzialista che ci vuole, sprizza sentimenti, ha voce, estensione, colori, è emozionate e preparato"; con i Sick Teens "c’è il conflitto, mi chiamano nonno, sono giovani e devono pensare di essere meglio dei vecchi. Ma poi dimostrarlo".

Dargen D’Amico pensa di costruire "un punto di partenza solido per fare questo mestiere". Di Settembre "voglio prendere tutto il meglio"; del power trio Stunt Pilots dice: "Dateci tutte le ore di sala che potete" e del Solito Dandy: "Sono felice e non mi aspetto nulla".

Fedez è il più sintetico dei quattro giudici: "Cercherò di dare la canzone giusta, sperando che non escano". Per i suoi “ragazzi“ ha motti non memorabili. Per Asia: "Spaccare!", per Maria Tomba: "Show!!!", per Sarafine: "Sarà il mio biglietto da visita". Ambra invece, almeno alla presentazione dei live, è più efficace: "Siamo gli emotivi anonimi, suoneremo organi vitali. Discutiamo tanto, ma sul palco i concorrenti si devono prendere le loro responsabilità". Di Matteo Alieno Ambra spera che parli con chi lo guarda, di Angelica sottolinea che "la comunicazione è fondamentale, lei è la mia visione" e di Gaetano De Caro: "La mia fragilità può essere forza".

La vice president Sky Antonella D’Errico annuncia Laura Pausini ospite della prima puntata, il capo progetto Paola Costa sottolinea "la boccata di aria fresca, gratitudine, entusiasmo" che si respira. Il regista direttore musicale Antonio Filippelli sottolinea che "i giudici saranno più presenti, anche nella realizzazione delle basi". Dopo quattordici edizioni Sony lascia e arriva Warner.

Postfazione di Morgan: "Il talento in Italia c’è (il genio meno), ma la società fa di tutto per coprirlo. La realtà è crudele, bisogna mettere in preventivo anche la possibilità di non emergere. Ma la musica è bellissima anche senza il successo, il musicista non è per forza fare dischi ma anche altri mestieri".