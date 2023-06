Fedez e Luis Sal, botta e risposta sui social. E spunta anche la mamma

Fedez e Luis Sal, c'eravamo tanto amati. Da inseparabili amici e compagni di avventure - e anche di affari, vista la recente nascita della società Muschio Selvaggio - a nemici che litigano con tanto di intervento della mamma di uno dei due. "Come si cambia", cantava Fiorella Mannoia. Tutto per il pubblico. Accuse, risposte, controaccuse: tutto rigorosamente a mezzo video e social network e tutto rigorosamente a favor di pubblico. "Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici a divertirsi sarete voi" afferma Fedez nell'ultimo, in ordine di tempo, video su Instagram rivolgendosi proprio al pubblico. In realtà il "teatrino" si potrebbe tranquillamente evitare utilizzando le sedi opportune. Ma tant'è.

Cosa è successo fra Luis Sal e Fedez? A creare hype, ovvero attesa, sono stati gli stessi due protagonisti della vicenda. Da qualche settimana, infatti, Luis Sal ha smesso di collaborare con Fedez al podcast 'Muschio selvaggio'. Un'assenza che prima è passata sotto silenzio e poi è stata abilmente infiocchettata da Fedez con un video nel quale lo stesso spiegava che avrebbe raccontato la verità di lì a breve. Lasciando quindi intendere che qualcosa di strano ci fosse. Pochi giorni dopo ecco il disvelamento: per divergenze fra soci, Luis Sal e Fedez non collaborano più al prodotto societario ovvero il podcast. "Non voglio far parte di questa narrativa" ha tuonato Luis Sal in un video caricato sul canale Youtube proprio di 'Muschio selvaggio'. Con contestuale aumento del numero di visualizzazioni del canale stesso. Ed evidente partecipazione alla suddetta narrazione. Nel video Luis Sal racconta la propria versione della storia, ovvero delle divergenze fra soci. Ognuno con la propria posizione, come è tipici della diversità di vedute fra due persone che sono in contrasto.

Tutto finito? Assolutamente no. Fedez decide di rispondere, questa volta con un video sul proprio profilo Instagram - anche perché i profitti dei risultati di quel canale Youtube vanno alla società di cui fa ancora parte lo stesso Luis Sal - nel quale racconta un'altra parte della sua verità e si rivolge direttamente al socio: "Hai smesso di pagare gli stipendi di dipendenti che non sono multimilionari come me o te, hai smesso di pagare affitti. Io continuerò a onorare gli impegni presi con il podcast e a far generare profitti anche a te".

Nel mentre nella divergenza fra soci si intromette... la mamma. La mamma di Fedez, che peraltro ha sempre avuto un ruolo rilevante nel lavoro del figlio essendo la sua manager, ha pubblicato una story abbastanza eloquente: "Aveva ragione la mia mamma". Il riferimento va a quando, e questo è documentato naturalmente nella prima stagione della serie The Ferragnez, la nonna di Fedez predisse che il nipote non avrebbe dovuto avere alcun amico. Insomma, chiaramente tutta questa vicenda ha travalicato i confini della "divergenza fra soci". Chissà quale sarà il tasso di interesse del pubblico.