Fedez e la finta telefonata a Fiorello: “Mi danno la direzione di Sanremo”. La gag inganna (quasi) tutti

Roma, 27 ottobre 2023 – Fedez direttore artistico del festival di Sanremo? Qualcuno ci ha creduto quando, in una telefonata a Fiorello, durante l’anteprima social di ‘Aspettando Viva Rai 2’, una voce somigliante in tutto a quella di Federico Lucia comunica che la Rai gli ha proposto di guidare l’edizione del Festival 2025.

Cosa è successo ad Aspettando Viva Rai 2

La diretta su Instagram all’alba di oggi inizia con Fiorello che parla dell'ospitata di Fedez da Fazio prevista domenica prossima: “Lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro”, ha spiegato lo showman siciliano a Francesco Biggio, sua spalla nel programma, prima di chiedergli di telefonare a Fedez. “Sono Biggio ti posso passare Rosario? Mettiamo in viva voce”. Fiorello a quel punto gli chiede di Fazio: “È più facile andare da Fabio che in Rai”, rispondono dall’altra parte della cornetta.

"Cosa ti chiederà Fazio?”, prosegue Fiorello. “Credo qualcosa sulla mia salute – replica la voce – su progetti musicali e poi qualcosa su Sanremo. Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò”. E chi presenterà? “Questo non posso dirtelo. Ma è una donna”. L'ultima domanda di Fiorello rimane senza risposta: “Pagano bene lì alla Nove? Perché vorrei andare anche io”, chiede Fiorello. “Posso non rispondere a questa domanda?”.

Lo stesso ad Rai Roberto Sergio, ospite poco dopo di Fiorello, si mostra preoccupato per il “non scoop”. “Non si è mai parlato di Sanremo”, assicura, anche se “Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai”.

Tutto (quasi) credibile. Non fosse per la linea editoriale della nuova Rai, poco benevola nei confronti di Fedez.

Durante lo scorso Sanremo, il rapper era finito nel mirino delle critiche delle forze di opposizione, che ora sono al governo e dunque controllano la televisione pubblica. Solo poche settimane fa, poco prima del grave malore accusato da Fedez, la Rai aveva bocciato la partecipazione del cantante a ‘Belve’. Che i vertici di Viale Mazzini potessero affidargli addirittura la direzione del Festival era cosa assai improbabile.

Ma l’imitazione è notevole e la notizia della telefonata di Fedez comincia a circolare in rete.

Fedez: “Non ero io, stavo dormendo”

Che si sia trattato di una gag lo conferma lo stesso rapper in una storia su Instagram. “Io dormivo, avevo fatto tardi con i live di X-Factor, mi sveglio e sono su tutti i giornali”, spiega svelando una volta per tutti la messa in scena. Quel pirla (detto amichevolmente) di Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono ma non era un imitatore era un tipo che parla come me ma non per imitarmi parla come me normalmente. No non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, non credo succederà se dovesse succedere farebbe molto ridere", aggiunge. Fiorello intanto un video in cui chiarisce: “Abbiamo fatto una burla. Comunque Fedez direttore musicale per l'anno prossimo non mi sembra una cattiva idea. Anche Amadeus l'ho sentito e gli ho chiesto: ti piacerebbe Fedez come direttore musicale dopo di te l'anno prossimo. E lui mi ha detto: 'minchia'. Quindi, vertici Rai pensateci. Potrebbe essere una bella idea, una bella suggestione”.

Per Chiara Ferragni “era palese che non fossi tu”, ha commentato l’influencer. Per tutti gli altri un po’ meno.