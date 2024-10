Fedez sparito dai social, ha una nuova fidanzata?

La calma dopo la tempesta. Ormai quando Fedez non posta per qualche giorno sui suoi social ci si chiede che fine abbia fatto o cosa stia succedendo. Una reazione probabilmente figlia dell’esposizione, mediatica e non, di cui il fresco 35enne di Rozzano ha potuto godere (in particolare) negli ultimi 12 mesi.

Prima la separazione con Chiara Ferragni, con le relative testimonianze del cambio di vita tra cane e arredo della nuova casa, poi il raid punitivo sotto casa del personal trainer Cristiano Iovino e il contestuale ritorno sulla scena musicale con i nuovi brani e il dissing con TonyEffe. Federico Lucia nell’ultimo anno è stato costantemente sotto i riflettori. E ora, l’assordante silenzio social dell’ultimo periodo (l’ultimo post Instagram risale al 29 settembre) fa pontificare fan e addetti ai lavori. Soprattutto visto che il 15 ottobre l’ex di Chiara Ferragni ha spento 35 candeline. Anche in questo caso nessuna storia, nessun post, silenzio totale.

La pista della nuova fiamma

Un’assenza che ha dato adito alle teorie più varie. La più accreditata delle quali sembrerebbe quella di una nuova, segretissima, relazione. Una “cosa seria” da quanto emerge dalle prime voci. Nulla a che vedere con le decine di flirt avuti dal rapper in estate, Garance Authié e Luna Shirin Rasia solo per citarne alcune. Secondo l’indiscrezione circolata nelle ultime ore infatti, non si avrebbero notizie di Fedez da tempo perché il 35enne avrebbe deciso di passare qualche giorno da solo con la nuova fidanzata.

Di questa ragazza si sa pochissimo: secondo quanto si è saputo potrebbe trattarsi di tale Vittoria, una 27enne mora della Milano bene. I due si sarebbero conosciuti a una festa in Sardenga, dove Fedez ha passato buona parte dell’estate. “Storia seria”, si dice, già condivisa con tutte le persone vicine a lui in questo momento non facile. La misteriosa ragazza sarebbe laureata in Fashion Marketing e avrebbe un master in Fashion e Merchandising”. L’identità della giovane è ancora segreta, ma se davvero si tratta della nuova fidanzata di Fedez, l’anonimato potrà reggere ancora per poco.