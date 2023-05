Federica Pellegrini, dalla vasca allo spettacolo

Giovedì 11 maggio 2023 andrà in onda su Sky e in streaming su NOW la finale dell’edizione 2023 di ‘Pechino Express’. Tra i finalisti dell’adventure game spicca Federica Pellegrini, in gara insieme al marito, Matteo Giunta, nel team de ‘I Novelli Sposi’.

La finale di ‘Pechino Express 2023’

A contendersi il podio con Pellegrini e Giunta ci sono anche Joe Bastianich e Andrea Belfiore (‘Gli Italo Americani’) e Carolina Stramare e Barbara Prezia (‘Le Mediterranee’). La Pellegrini arriva all’ultima puntata del reality reduce da un infortunio riportato nella tappa precedente. Ma ‘La Divina’, com’è stata ribattezzata la campionessa azzurra, è una abituata a misurarsi con le sfide fino in fondo. E, spesso e volentieri… le vince!

L’autobiografia

È in arrivo anche un altro importante appuntamento legato alla Pellegrini. Il 16 maggio, infatti, per la casa editrice ‘La nave di Teseo’, esce la sua autobiografia letteraria intitolata ‘Oro’, dove la fuoriclasse racconta tutta la sua storia a 360 gradi, tra allenamenti e storie d’amore, tra sconfitte e trionfi.

I primi record

Federica Pellegrini – (nata a Mirano, Venezia, il 5 agosto 1988) – è considerata, a ragion veduta, la più grande nuotatrice tricolore di sempre. La sua carriera sportiva è stata straordinaria. Alle Olimpiadi di Atene del 2004, a soli 16 anni, ha vinto una medaglia d’argento segnando un primo record nella storia dello sport italiano: è la più giovane atleta a ottenere una medaglia. A Pechino 2008, ventenne, segna un altro primato raggiungendo l’oro: questa volta è la più giovane medaglia individuale nella storia della disciplina. L’anno successivo, ai Campionati Mondiali a Roma, “Fede” registra un tempo record di 1’52”98 il record nei 200 stile libero, tutt’ora imbattuto.

I successi, le medaglie, i numeri

La Pellegrini ha vinto in tutto: - 2 medaglie alle Olimpiadi; - 19 medaglie ai Mondiali; - 37 medaglie europee; - 130 titoli tricolori. Ha segnato complessivamente 11 record globali. Ha partecipato a 5 cinque Olimpiadi con altrettante finali disputate nei 200 stile libero (unica nel nuoto “in rosa” a livello planetario). Il ritiro dalle gare è avvenuto dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, disputatesi nel 2021 a causa della pandemia da Covid che ha fatto slittare i Giochi di un anno. Oggi è membro della Commissione atleti del Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

Il mondo dello spettacolo

Federica è ormai un volto affermato anche nella moda, nella televisione e in altri contesti legati allo spettacolo e all’intrattenimento. È stata giudice a Miss Italia nell’edizione 2012 del concorso di bellezza. Ha partecipato alla giuria di ‘Italia’s Got Talent’ dal 2019 al 2022. È stata conduttrice de ‘Le Iene’ nel 2021, portando anche un monologo sul ruolo degli uomini nella sua vita sportiva: ci sono quelli che l’hanno supportata e incoraggiata, così come quelli che l’hanno sempre giudicata. È concorrente di ‘Pechino Express’ 2023 dove è arrivata in finale.

L’amore e le nozze con Matteo Giunta

Il 27 agosto 2022 Pellegrini ha sposato Matteo Giunta, ex nuotatore che ha iniziato a collaborare con lei come preparatore atletico nel 2012. Nel 2014 è diventato suo allenatore. In tandem hanno vinto 3 titoli mondiali e 3 titoli europei. La loro storia è iniziata nel 2017, quando Federica si è lasciata con il collega Filippo Magnini (cugino di Giunta), dopo sei anni di relazione.