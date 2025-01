Federica Nargi: la carriera e l’amore con Matri

È salita sul bancone di ‘Striscia la notizia’ nel 2008 in qualità di velina mora e in coppia con Costanza Caracciolo, la bionda del duo. Da allora la sua carriera ha preso il volo. È Federica Nargi, fresca concorrente di ‘Ballando con le stelle’, che sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 2 febbraio. A ‘Ballando’ ha conquistato la medaglia d’argento dietro a Bianca Guaccero e, nel corso del programma – in coppia con Luca Favilla – la showgirl è apparsa raggiante e sempre pronta a nuove sfide da affrontare con il sorriso sul volto. Così come fa nella vita di tutti i giorni.

Federica Nargi: la carriera

La prima apparizione pubblica di Federica Nargi è a Miss Italia 2007 dove si classifica undicesima. L’anno successivo arriva ‘Striscia la Notizia’ e il ruolo di velina che la porta al successo. Nel tg satirico Nargi resta per quattro edizioni (per un totale di 885 puntate) diventando una delle veline più longeve dello show insieme alla collega Costanza Caracciolo.

Dal 2012, lasciata ‘Striscia’, partecipa a diversi reality (‘Pechino Express’, ‘Cuochi e Fiamme Celebrity’ sempre in coppia con Caracciolo), conduce ‘Colorado’ nell’autunno del 2017 e fa parte del cast di ‘Tale e quale show’ nel 2021. Tra le fiction in cui l’abbiamo vista c’è, invece, ‘ Il bello delle donne... alcuni anni dopo’ su Canale5.

L’amore con Alessandro Matri

Dal 2009 Nargi è legata ad Alessandro Matri, il calciatore con il quale l’ex velina ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. I due stanno insieme da sedici anni ma non si sono mai sposati. Nel corso di un’intervista, Matri ha dichiarato che il matrimonio “Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire ‘per sempre’. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie”.

Il segreto del loro amore? Le camere separate anche se non proprio per scelta. Proprio Federica Nargi lo ha rivelato nel 2023, ai microfoni del podcast di Diletta Leotta: “Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole”. E ha spiegato: “nella notte arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande, e di conseguenza uno dei due passa la notte nell'altra camera”.