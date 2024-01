Federica Nargi e Alessandro Matri: camere separate, ma più uniti che mai

Una delle coppie più belle e ammirate dello spettacolo italiano è quella composta da Federica Nargi e Alessandro Matri. La showgirl e l’ex calciatore, oggi volto della piattaforma Dazn, stanno insieme da 15 anni. La coppia ha due figlie, Sofia, di 7 anni, e Beatrice, di 4. Di recente Federica Nargi e Alessandro Matri sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta, intitolato ‘Mamma dilettante’, in cui hanno raccontato la loro vita familiare, sicuramente ricca di gioie, ma impegnativa, come ha detto l’ex giocatore di calcio. La Nargi ha aggiunto che Matri è un bravissimo papà, affettuoso e collaborativo con le figlie.

Camere separate

Ha fatto discutere la rivelazione per cui Federica e Alessandro dormono in camere separate. Ma non perché i due siano in crisi. Anzi, sono sempre ben affiatati. Il fatto è che mentre una cerca di addormentare una delle due bimbe in una cameretta, l’altro fa lo stesso con la sorellina in un’altra stanza. Poi, però, una delle piccole va nel lettone dei genitori e o Federica o Alessandro – tendenzialmente quest’ultimo – va a dormire nel lettino rimasto vuoto.

Primo incontro

Federica Nargi e Alessandro Matri fanno coppia dal 2009. Come hanno raccontato in varie interviste pubbliche, per esempio a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, i due si sono conosciuti a Milano in una discoteca. La Nargi ha aggiunto che, per un mese, non ha dato ad Alessandro il suo numero. Era lei che chiamava il calciatore da un numero sconosciuto. Poi ha cominciato a chiamarlo da un numero fisso e da allora lui ha iniziato a chiamarla a qualsiasi ora.

Primo invito a cena

L’ex velina ha ricordato la prima volta che ha invitato a cena Alessandro. Non ha cucinato molto, ma, come ha aggiunto ironicamente lei, nonostante quello non si sono più lasciati. La showgirl ha detto che lei è sempre stata parecchio gelosa, anche se Matri non si è mai comportato male o in modo da darle motivo, però, essendo calciatore, bello, famoso, tante ragazze gli ronzavano intorno. Matri ha ricordato che lei gli ha fatto alcune scenate e tendeva a controllare i suoi spostamenti e i suoi orari. Una volta, quando dovevano andare in un locale, Federica era arrivata prima e ha visto da lontano, quando lui è arrivato, che un’altra gli si era avvicinata e stava scherzando con lui. Alessandro ha detto che Federica si è precipitata come una furia e lui l’ha dovuta prendere e portare via di peso.

Affinità

Tra la Nargi e Matri l’amore è sbocciato anche perché, come hanno spiegato, hanno capito di avere gli stessi valori familiari, di avere avuto la stessa educazione. La loro storia non è mai stata priva di alti e bassi e di discussioni come del resto ci sono in tutte le coppie e in tutte le famiglie, a maggior ragione con l’arrivo delle due figlie e dell’aumento delle incombenze, ma non hanno mai avuto una crisi vera e propria. Le divergenze nascono da situazioni di ordinaria amministrazione: Federica, per esempio, ama l’ordine estremo, mentre Alessandro è molto disordinato. I due hanno confermato varie volte che prima o poi arriverà anche il matrimonio per coronare il loro sentimento.

Curiosità

Federica Nargi ha una sorella che le somiglia molto e che si chiama Claudia. Le hanno definite le Kardashian italiane. Nel 2008, un anno prima di mettersi con Matri, ha gareggiato al concorso ‘Veline’. Ha vinto in coppia con Costanza Caracciolo. Le due poi sono diventate veline di ‘Striscia la notizia' e hanno ricoperto il ruolo fino al 2012. Alessandro Matri ha esordito nel 2003 in serie A con la maglia del Milan. La sua prima passione però non era stata il pallone, ma la bici. Poi ha avuto un incidente per cui ha dovuto cambiare sport. Ha giocato da professionista fino al 2020. Le sue ultime due squadre sono state il Sassuolo e il Brescia.