Febbraio: curiosità, proverbi e tradizioni del mese più corto dell’anno

Febbraio, il mese più corto dell’anno: il mese del Carnevale, con le sue maschere e le sfilate di carri per le strade, e di feste antiche come la Candelora, che secondo la saggezza popolare segna la fine dell’inverno e i primi auspici della stagione primaverile. Febbraio rappresenta un tempo di transizione, tra il gelo e i primi segnali della nuova stagione in cui il sole è destinato a tornare, ricco di simbolismi e leggende. Eccone alcune.

Febbraio è il secondo mese dell’anno nel calendario gregoriano e il più corto, con 28 giorni, 29 negli anni bisestili. Il nome deriva dal latino februare, che significa "purificare", legato ai riti di purificazione dell’antica Roma.

Durante i Februalia, celebrazioni dedicate a Plutone e ai defunti, si compivano riti per espiare le colpe e iniziare il nuovo anno nel simbolo della purezza.

Il motivo per cui febbraio ha 28 giorni risale all’epoca di Romolo, il primo re di Roma, che secondo la leggenda introdusse il primo calendario, composto da dieci mesi, escludendo gennaio e febbraio. Il mito racconta che fu Numa Pompilio ad aggiungere questi due mesi per armonizzare il calendario con il ciclo lunare.

In origine, febbraio sembra avesse 29 giorni, poi ridotti a 28 da Giulio Cesare, che seguì le indicazioni dell'astronomo alessandrino Sosigene. Secondo alcune versioni, la riduzione dei giorni fu fatta per mantenere il mese di agosto, dedicato all’imperatore Ottaviano Augusto, lungo quanto luglio, il mese di Giulio Cesare.

Febbraio 2025 sarà un mese interessante per gli appassionati di astronomia. Il 12 febbraio si verificherà la Luna Piena, conosciuta come "Luna della Neve", che quest'anno apparirà nella costellazione del Leone accanto a Regolo, la sua stella più luminosa.

Il 28 febbraio sarà caratterizzato da un raro allineamento planetario che coinvolgerà Saturno, Mercurio, Venere, Giove, Marte, Urano e Nettuno. Mentre i primi cinque saranno visibili a occhio nudo, per osservare Urano e Nettuno sarà necessario un telescopio.

Sempre il 28 febbraio ci sarà anche la Luna Nuova, che offrirà le condizioni ideali per l’osservazione del cielo profondo, una definizione che indica la possibilità di avvistamento di pianeti e asteroidi. Infine, il 1° e il 9 febbraio la Luna avrà incontri ravvicinati con Venere e Marte, che renderanno il cielo ancora più affascinante.

Febbraio è noto per il Carnevale, una festa di origini pagane legata ai Saturnali romani e poi cristianizzata nel Medioevo. Questo periodo rappresenta un momento di festa prima della Quaresima, caratterizzato da maschere, travestimenti e rovesciamento delle regole sociali.

Un'altra ricorrenza importante del mese è la Candelora, celebrata il 2 febbraio. Questo giorno segna la presentazione di Gesù al Tempio ed è legato alla benedizione delle candele, simbolo di luce e speranza. Secondo la tradizione popolare, la Candelora indica anche l’andamento dell’inverno: se il tempo è bello, la stagione fredda durerà ancora a lungo, se invece è brutto, la primavera si avvicina. Negli Stati Uniti i presagi di primavera si leggono nel celebre Giorno della Marmotta, tradizione moderna e molto sentita.

I proverbi su febbraio riflettono spesso il suo clima imprevedibile. "Se nevica o se plora dell'inverno semo fora ma se plora e tira vento dell'inverno semo dentro" evidenzia la brevità del mese e le sue temperature rigide. "A febbraio, ogni uccello fa il suo nido" segnala l’arrivo della primavera imminente.

Fra i detti di febbraio troviamo l’antico adagio: "Se febbraio non febbreggia, marzo maligno ruggisce", che indica che un mese poco freddo porta un marzo instabile. "Febbraio febbraietto, corto e maledetto" è un detto che sottolinea il carattere imprevedibile e spesso sfavorevole di questo mese.

"Febbraio nevoso, estate gioiosa" esprime la credenza contadina che vede nella neve invernale una promessa di raccolti abbondanti.

Febbraio custodisce alcune curiosità affascinanti. È l’unico mese che può non avere la luna piena, cosa che accade quando gennaio e marzo ne hanno due. Il 21 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Lingua Madre, istituita dall’UNESCO per promuovere la diversità linguistica.

Secondo un’antica leggenda popolare, febbraio si sarebbe vendicato della sua brevità con condizioni meteorologiche instabili, guadagnandosi la fama di mese imprevedibile. In alcune tradizioni contadine, si dice che il tempo di febbraio determini l’andamento del raccolto primaverile e che le piogge del mese siano di buon auspicio per i campi.

Inoltre, per gli anni bisestili il 29 febbraio è considerato un giorno "fuori dal tempo" tanto che in alcune culture viene associato a tradizioni particolari, come l’antica usanza irlandese che permetteva alle donne di chiedere la mano di un uomo in matrimonio. Ma per il prossimo 29 febbraio dovremo aspettare il 2028.